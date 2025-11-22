ÀÄ³ØÂç¡¡È¢º¬£³Ï¢ÇÆ¤ËÃÆ¤ß¡¡¸¶´ÆÆÄ¤â¾åµ¡·ù¡Öº£Ç¯¤âÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×£²£·Ê¬Âæ£µ¿Í¡õ¥¨¡¼¥¹¹õÅÄ²÷Áö¡¡£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦¸ÞÂç³Ø£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ä®ÅÄ£Ç£É£Ï£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Ï¡¢£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£¶£²¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÁö¤Ã¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ£²£·Ê¬Âæ¤ò£µ¿Í¤¬µÏ¿¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î£±£°¿ÍÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï£²£¸Ê¬£°£±ÉÃ£°£¸¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î²Æ¹ç½É°Ê¹ß¤ÎÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£º£Ç¯¤âÀÄ³Ø¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¾åµ¡·ù¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£·°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£³°Ì¤ÈÄ´»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌó£±¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿È¢º¬Ï©¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡¢£²£·Ê¬£´£³ÉÃ£¹£²¤ÇÉüÄ´µ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤¿ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ë¡ÖÉü³è¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡¢¥¨¡¼¥¹¹õÅÄ¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï£µ¶è¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤È²÷Áö¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ËèÇ¯¡¢³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»³ÅÐ¤ê¤¬È¢º¬Ï©¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¡££µ¶èµ¯ÍÑÁª¼ê¤Î°éÀ®¾õ¶·¤òÌä¤ï¤ì¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£É¬¤º¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤¤¡¢¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£