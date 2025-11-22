AKB¹ç³Ê¤ÇÏÃÂê¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¥¢¥Ê¡È¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡É¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ÏÀèÇÚ¤ÈÃçÎÉ¤¯¿©»ö²ñ¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´Æ£²ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤Ïº´Æ£¥¢¥Ê¤Î29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÀèÇÚ¤ÇÆ±¤¸·ÄÂç½Ð¿È¤Îß·¸ý¼ÂÊâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤ÆµîÇ¯¤â¤é¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Èº£Ç¯¤â¤é¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤Æ²á¤´¤·¤¿1Æü¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£²áµî¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖËèÇ¯¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Êµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»þº¹¤Ê¤·Åê¹Æ¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÀî±ÉÍûÆà¤Ê¤É¤È¶¦¤Ë¡¢AKB48¤Î11´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¡£³Ø¹»¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÄÂç»þÂå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡×¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤µ¤È¤¦¤«¤Ê¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È¤µ¤«¤Ê¡É¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¡¢¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤òÂô»³¤ß¤ì¤ëÆü¤¬¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£