¼óÁê¡¢ÍÎÉþÁª¤Ó¡ÖÇº¤ó¤À¡×¡¡G20½ÐÀÊ¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÃå¤ëÉþ¤ËÇº¤ó¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£½ÐÈ¯Á°Æü¤Ë½àÈ÷»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡Ö²ÙÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍÎÉþÁª¤Ó¡×¤ÈÅÇÏª¡£·ë¶É¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡Ö³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¤Ü¤ä¤¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç»²À¯ÅÞ¤Î°ÂÆ£Íµ´´»öÄ¹¤«¤é¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ç³°¸ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÏX¤Ç¡Ö»ØÅ¦¤Ï°ìÍý¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ø°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£