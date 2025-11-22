¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¥í¥Ç¥£ÅÐ¾ì¤Ç·à¾ìÈÇ¤¬·Ò¤¬¤ë¡È¶»Ç®Å¸³«¡É¡ÖÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤·¤¿¡×¥¢¥Ë¥á»Ä¤ê3ÏÃ¤Ç´°·ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û11·î22Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÍ¼Êý5¡§30¡Á¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¥í¥Ç¥£¡¦¥½¥¦¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿·à¾ìÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡£¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ç¥¯¡É¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤êÀï¤Ã¤¿¥Ç¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¡¢·àÃæ¤Î¿Í¡¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤½¤ÎÀï¤¤¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£SNS¤Ë¤Ï¡ÖÄ»È©¤¬¤¿¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÞ¤Ê¤·¤Ë¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«ºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡Ö¡ô´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡×¤¬1°Ì¤òÆÈÀê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÖYou Say Run¡×¡Ö¥Ç¥¯¤¯¤ó¡×¡Ö¤¢¤È3ÏÃ¡×¤Ê¤É¥Ò¥í¥¢¥«´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¸®ÊÂ¤ß¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¿¶Á²ó¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÈÀï¤¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡È¥Ç¥¯¡É¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬±þ±ç¤¹¤ëÃæ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥¯¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÎÀ¼¤òÅê¤²¤«¤±¤ë1¿Í¤Î¾¯Ç¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥ï¡¼¥ë¥É ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¥Ç¥£¡£µÈÂô¤¬±é¤¸¡¢·à¾ìÈÇËÜÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¯¤È¤Îå«¤Ç°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ç¥£¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥í¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ëµÈÂô¤Ë¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¥¢¥Õ¥ì¥³Ä¾¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
TV¥·¥ê¡¼¥ºÅÐ¾ì¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥ï¡¼¥ë¥É ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥í¥Ç¥£¡¦¥½¥¦¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·à¾ìÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯TV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¢¥«¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤ÆÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»°´Ö²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢´¶¾ð¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·à¾ìÈÇÂè1ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè±é¤¸¤ë¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡¢Âè2ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹õÂô¤È¤â¤è¤È»ûºêÍµ¹á±é¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê»ÐÄï¡¦ÅçÇµ¿¿ËÚ¤È³è¿¿¡¢Âè4ºî¤ËÌä¤¦¤ªÅÐ¾ì¤·¤¿µÜÌî¿¿¼é±é¤¸¤ë¥¸¥å¥ê¥ª¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼Æó¤Ê¤É¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤ÏËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î·à¾ìÈÇ¤¬·Ò¤¬¤ëÅ¸³«¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î¶»¤ò¤è¤êÇ®¤¯¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¥é¥¹¥È3ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡£
¡½¥í¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¥Ò¥í¥¢¥«¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤âTV¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥ï¡¼¥ë¥É ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥í¥Ç¥£¡¦¥½¥¦¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·à¾ìÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯TV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¢¥«¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½º£²ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥í¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ÆÉü½¬¤·¤Ä¤Ä¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÉ½¾ð¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¯¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ç¥¯¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¿®Íê¤òÈà¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¡Ö¥Ç¥¯¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤ÆÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»°´Ö²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢´¶¾ð¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥Ç¥£¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¢¥«¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±ËÍ¼«¿È¤ÎÀ¼¤¬¤Ê¤¸¤á¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½µÈÂô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¢¥«¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤³¤Ë´¶¤¸¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¸ì¤ê¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ßÊý¤¬½¨°ï¤¹¤®¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡È±ï¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥¯¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼³èÆ°¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤Þ¤¿¸å¡¹Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£Èà¤é¼«¿È¤âµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯µã¤±¤ë¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¢¥«¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬FINAL SEASON¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¥Ç¥£¤ÎÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¸«¤¿¤é´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏËÜÊÔÊüÁ÷Á°¡Ë¥Ò¥í¥¢¥«¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é
¢¡¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡£¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ç¥¯¡É¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡µÈÂôÎ¼¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×TV¥·¥ê¡¼¥ºÅÐ¾ì¤Ë´î¤Ó
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¿¶Á²ó¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÈÀï¤¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡È¥Ç¥¯¡É¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬±þ±ç¤¹¤ëÃæ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥¯¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÎÀ¼¤òÅê¤²¤«¤±¤ë1¿Í¤Î¾¯Ç¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥ï¡¼¥ë¥É ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¥Ç¥£¡£µÈÂô¤¬±é¤¸¡¢·à¾ìÈÇËÜÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¯¤È¤Îå«¤Ç°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ç¥£¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥í¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ëµÈÂô¤Ë¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¥¢¥Õ¥ì¥³Ä¾¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
TV¥·¥ê¡¼¥ºÅÐ¾ì¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥ï¡¼¥ë¥É ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥í¥Ç¥£¡¦¥½¥¦¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·à¾ìÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯TV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¢¥«¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤ÆÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»°´Ö²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢´¶¾ð¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×·à¾ìÈÇ¥¥ã¥éÂ³¡¹ÅÐ¾ì
¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·à¾ìÈÇÂè1ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè±é¤¸¤ë¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡¢Âè2ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹õÂô¤È¤â¤è¤È»ûºêÍµ¹á±é¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê»ÐÄï¡¦ÅçÇµ¿¿ËÚ¤È³è¿¿¡¢Âè4ºî¤ËÌä¤¦¤ªÅÐ¾ì¤·¤¿µÜÌî¿¿¼é±é¤¸¤ë¥¸¥å¥ê¥ª¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼Æó¤Ê¤É¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤ÏËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î·à¾ìÈÇ¤¬·Ò¤¬¤ëÅ¸³«¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î¶»¤ò¤è¤êÇ®¤¯¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¥é¥¹¥È3ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡µÈÂôÎ¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
