12·î7Æü¤Þ¤Ç¡ª¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä2Ëü¸Ä¤Î¡Ö¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¡×¤Ë°µ´¬¡¢Ä¹ºê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡È¥Ý¥±¥â¥ó¹©·ÝÅ¸¡É¤Î¸«¤É¤³¤í¡ÚÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¡¢³«´Û20¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡½Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡½¡×¤Ï2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£°æ´°âÃ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ô¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡Õ
¢£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤È¤Ï¡©
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤¬»ý¤Ä¿¼¤¤Èþ°Õ¼±¤ÈÉ½¸½¤ÎË¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀº¹ª¤Êµ»½Ñ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤«¤é¼ã¼ê¤Þ¤Ç20¿Í¤Îºî²È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Èµ»Ë¡¤ò¶î»È¤·¡¢ËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£2023Ç¯3·î¤ÎÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¹ñÎ©¹©·Ý´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¹ñÆâ³°¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½ä²óÅ¸¤Ç¡¢¶å½£Í£°ì¤Î³«ºÅÃÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£3¤Ä¤ÎÅ¸¼¨¥Æ¡¼¥Þ
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡Ö1.¤¹¤¬¤¿¡ÁÇ÷¤ë¡ª¡Á¡×¡Ö2.¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Á¿»¤ë¡ª¡Á¡×¡Ö3.¤¯¤é¤·¡Á°¦¤Ç¤ë¡ª¡Á¡×¤Î3¾Ï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ìó90ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1¾Ï¡Ö¤¹¤¬¤¿¡ÁÇ÷¤ë¡ª¡Á¡×
³Æºî²È¤¬Æü¤´¤í¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¶âÂ°¡¢ÅÚ¡¢ÌÚ¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¸¦µæ¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÃÃÏ£¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤òÅêÆþ¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤äÈéÉæ¡¢ÌÓÊÂ¤ß¡¢¤·¤°¤µ¤äÉ½¾ð¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡×¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢µÈÅÄÂÙ°ìÏº¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ô¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¡Õ¡£¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ÀÖ¡¦ÎÐ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¤Ï¡¢ÄêÈ´¤ï´(¤¿¤¬¤Í)¤ÇÈ´¤¤¤¿Ìó80¼ïÎà¡¢2Ëü¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¹©·ÝÅ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¡£
Âè2¾Ï¡Ö¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Á¿»¤ë¡ª¡Á¡×
ºî²È¤¿¤Á¤¬¹©·Ý¤ÎÁÇºà¤Èµ»¤È¤ò·È¤¨¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¶î¤±½ä¤êºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¡£ºîÉÊ¤ò²ð¤·¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤È¹©·Ý¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ìó900ËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿ÜÆ£Îè»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ô¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¿¹¡Õ¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë1É¤¤À¤±¿§°ã¤¤¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¹©éºÈþ½Ñ²È¡¦ÃÓÅÄ¹¸¾¤µ¤óºî¤Î¡ÔÌ¤ÃÎÊ¸¹õ¸æ±ÆÃã´ï¡Õ¡£¤Þ¤ë¤Ç¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤Î°äÀ×¤Î¤è¤¦¤ËÆæ¤á¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤Î¥¢¥ó¥Î¡¼¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£ºÙ¤«¤¯ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÅÂå°äÀ×¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
Âè3¾Ï¡Ö¤¯¤é¤·¡Á°¦¤Ç¤ë¡ª¡Á¡×
À¸³è¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤ê¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¯À°¤¨¡¢³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¹©·Ý¡£´ï¤äÃåÊª¡¢Áõ¿È¶ñ¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¡£
Æ«·Ý²È¡¦ËñËÜ²Â»Ò¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡Ô¥¢¥í¡¼¥é¥Ê¥Ã¥·¡¼/¾¾Èé¼êÄÛ¡Õ¡£¿®³Ú¾Æ¤ÎÁõ¾þµ»Ë¡¤Î°ì¤Ä¡¢¾¾Èé¼ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥í¡¼¥é¥Ê¥Ã¥·¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥í¡¼¥é¥Ê¥Ã¥·¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ËÌÜ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¡£
¢£¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤äºîÉÊ¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤â¡ª
´ÛÆâ¤Î¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÅ¸¤Ë¡Ô¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡Õ¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æ´°âÃ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ô¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡Õ¤¬¡¢10ÅÀ¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ý¡¼¥º¡¢É½¾ð¡¢ÌÏÍÍ¤Ê¤É¡¢1ÅÀ¤º¤Ä°Û¤Ê¤ë10ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¡£ËÜºîÉÊ¤Î±þÊç¤Ï2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Á12·î7Æü(Æü)24»þ
ÅöÁªÈ¯É½¡§12·î9Æü(²Ð)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§35Ëü2000±ß
¢£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯
--¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤Î³«ºÅ°Õ¿Þ¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹©·Ý¡×¤È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈþ½Ñ´Û¤ä¹©·Ý¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤òÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤´¤È¤Ë¿·ºî¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¡¢Ä¹ºê²ñ¾ì¤Ç½é¸ø³«¤·¤¿º£°æ´°âÃ¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡Ô¥É¥é¥Ñ¥ë¥È¡Õ¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À©ºî¹©Äø¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºî²È¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤äÁÇºà¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹©·Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
--¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
2019Ç¯¤Ë´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ìó4Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¹ñÎ©¹©·Ý´Û¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Í½´ü¤»¤Ìº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¶ìÏ«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºî²È¤µ¤ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤è¤ê¤è¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¡Ö¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡©
¸½ÂåÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹©·Ýºî²È¤¬½¸¤¤¡¢Âî±Û¤·¤¿¡Èµ»¡É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ºî²È¤Î¡ÈÈþ¡É°Õ¼±¤¬·ë¼Â¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¡ÈÈ¯¸«¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Å¸Í÷²ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ìó90ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Ï¤È¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤Ã¤È²¿»þ´Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
--ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀâÌÀ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹©·Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ê²ñÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤Çµ±¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢·Ý½Ñ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¤À¤ì¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Á12·î7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û(Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÎ©»³1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ)
»þ´Ö¡§10»þ¡Á18»þ(ºÇ½ªÆþ¾ì17»þ30Ê¬)¢¨11·î7Æü(¶â)¡Á9Æü(Æü)¤Î¤ß20»þÊÄ´Û(ºÇ½ªÆþ¾ì19»þ30Ê¬)
µÙ´Û¡§9·î16Æü¡¢10·î6Æü¡¢20Æü¡¢11·î4Æü¡¢17Æü¡¢12·î1Æü(·î)
ÎÁ¶â¡§¡ÚÅöÆü·ô¡Û°ìÈÌ1900±ß¡¢¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸1500±ß¡¢¾®³ØÀ¸1200±ß¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ¡ÚÊ¿ÆüÍ¼Êý·ô¡Û°ìÈÌ1700±ß¡¢¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸1300±ß¡¢¾®³ØÀ¸1000±ß¢¨Ê¿ÆüÍ¼Êý·ô¤ÎÈÎÇä¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Î¤ß(·î¡Á¶â¤Î16»þ°Ê¹ß¤ÎÆþ¾ì¤¬ÂÐ¾Ý¡£½ËÆü¤ª¤è¤Ó¿¶ÂØµÙÆü¤ò½ü¤¯)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥í¡¼¥½¥ó³ÆÅ¹(L¥³¡¼¥É¡§81733)¡¢Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´ÛÁë¸ý ¢¨Á°Çä¤ê·ô¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»
Ê¸¡á·ª¸¶»Ö²º
¼Ì¿¿/ÇßÌÚ·¼»Ö(¥Ñ¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo. (C)ÃÓÅÄ¹¸¾ (C)º£°æ´°âÃ (C)·ËÀ¹¿Î (C)·¬ÅÄÂîÏº (C)¾®µÜ¹¯µÁ (C)¾ë´Ö±É°ì (C)¿ÜÆ£Îè»Ò (C)ÅÄÃæ¿®¹Ô (C)ÄÚÅçÍªµ® (C)ÍÕ»³Í¼ù (C)ËñËÜ²Â»Ò (C)µÈÅÄÂÙ°ìÏº
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇäÄä»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£°æ´°âÃ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ô¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡Õ
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤¬»ý¤Ä¿¼¤¤Èþ°Õ¼±¤ÈÉ½¸½¤ÎË¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀº¹ª¤Êµ»½Ñ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤«¤é¼ã¼ê¤Þ¤Ç20¿Í¤Îºî²È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Èµ»Ë¡¤ò¶î»È¤·¡¢ËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£2023Ç¯3·î¤ÎÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¹ñÎ©¹©·Ý´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¹ñÆâ³°¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½ä²óÅ¸¤Ç¡¢¶å½£Í£°ì¤Î³«ºÅÃÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£3¤Ä¤ÎÅ¸¼¨¥Æ¡¼¥Þ
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡Ö1.¤¹¤¬¤¿¡ÁÇ÷¤ë¡ª¡Á¡×¡Ö2.¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Á¿»¤ë¡ª¡Á¡×¡Ö3.¤¯¤é¤·¡Á°¦¤Ç¤ë¡ª¡Á¡×¤Î3¾Ï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ìó90ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1¾Ï¡Ö¤¹¤¬¤¿¡ÁÇ÷¤ë¡ª¡Á¡×
³Æºî²È¤¬Æü¤´¤í¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¶âÂ°¡¢ÅÚ¡¢ÌÚ¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¸¦µæ¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÃÃÏ£¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤òÅêÆþ¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤äÈéÉæ¡¢ÌÓÊÂ¤ß¡¢¤·¤°¤µ¤äÉ½¾ð¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡×¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢µÈÅÄÂÙ°ìÏº¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ô¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¡Õ¡£¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ÀÖ¡¦ÎÐ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¤Ï¡¢ÄêÈ´¤ï´(¤¿¤¬¤Í)¤ÇÈ´¤¤¤¿Ìó80¼ïÎà¡¢2Ëü¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¹©·ÝÅ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¡£
Âè2¾Ï¡Ö¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Á¿»¤ë¡ª¡Á¡×
ºî²È¤¿¤Á¤¬¹©·Ý¤ÎÁÇºà¤Èµ»¤È¤ò·È¤¨¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¶î¤±½ä¤êºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¡£ºîÉÊ¤ò²ð¤·¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤È¹©·Ý¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ìó900ËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿ÜÆ£Îè»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ô¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¿¹¡Õ¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë1É¤¤À¤±¿§°ã¤¤¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¹©éºÈþ½Ñ²È¡¦ÃÓÅÄ¹¸¾¤µ¤óºî¤Î¡ÔÌ¤ÃÎÊ¸¹õ¸æ±ÆÃã´ï¡Õ¡£¤Þ¤ë¤Ç¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤Î°äÀ×¤Î¤è¤¦¤ËÆæ¤á¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤Î¥¢¥ó¥Î¡¼¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£ºÙ¤«¤¯ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÅÂå°äÀ×¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
Âè3¾Ï¡Ö¤¯¤é¤·¡Á°¦¤Ç¤ë¡ª¡Á¡×
À¸³è¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤ê¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¯À°¤¨¡¢³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¹©·Ý¡£´ï¤äÃåÊª¡¢Áõ¿È¶ñ¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¡£
Æ«·Ý²È¡¦ËñËÜ²Â»Ò¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡Ô¥¢¥í¡¼¥é¥Ê¥Ã¥·¡¼/¾¾Èé¼êÄÛ¡Õ¡£¿®³Ú¾Æ¤ÎÁõ¾þµ»Ë¡¤Î°ì¤Ä¡¢¾¾Èé¼ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥í¡¼¥é¥Ê¥Ã¥·¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥í¡¼¥é¥Ê¥Ã¥·¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ËÌÜ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¡£
¢£¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤äºîÉÊ¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤â¡ª
´ÛÆâ¤Î¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÅ¸¤Ë¡Ô¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡Õ¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æ´°âÃ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ô¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡Õ¤¬¡¢10ÅÀ¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ý¡¼¥º¡¢É½¾ð¡¢ÌÏÍÍ¤Ê¤É¡¢1ÅÀ¤º¤Ä°Û¤Ê¤ë10ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¡£ËÜºîÉÊ¤Î±þÊç¤Ï2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Á12·î7Æü(Æü)24»þ
ÅöÁªÈ¯É½¡§12·î9Æü(²Ð)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§35Ëü2000±ß
¢£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯
--¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤Î³«ºÅ°Õ¿Þ¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹©·Ý¡×¤È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈþ½Ñ´Û¤ä¹©·Ý¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤òÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤´¤È¤Ë¿·ºî¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¡¢Ä¹ºê²ñ¾ì¤Ç½é¸ø³«¤·¤¿º£°æ´°âÃ¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡Ô¥É¥é¥Ñ¥ë¥È¡Õ¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À©ºî¹©Äø¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºî²È¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤äÁÇºà¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹©·Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
--¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
2019Ç¯¤Ë´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ìó4Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¹ñÎ©¹©·Ý´Û¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Í½´ü¤»¤Ìº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¶ìÏ«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºî²È¤µ¤ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤è¤ê¤è¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¡Ö¡¼Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡©
¸½ÂåÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹©·Ýºî²È¤¬½¸¤¤¡¢Âî±Û¤·¤¿¡Èµ»¡É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ºî²È¤Î¡ÈÈþ¡É°Õ¼±¤¬·ë¼Â¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¡ÈÈ¯¸«¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Å¸Í÷²ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ìó90ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Ï¤È¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤Ã¤È²¿»þ´Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
--ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀâÌÀ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹©·Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ê²ñÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤Çµ±¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢·Ý½Ñ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¤À¤ì¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Á12·î7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û(Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÎ©»³1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ)
»þ´Ö¡§10»þ¡Á18»þ(ºÇ½ªÆþ¾ì17»þ30Ê¬)¢¨11·î7Æü(¶â)¡Á9Æü(Æü)¤Î¤ß20»þÊÄ´Û(ºÇ½ªÆþ¾ì19»þ30Ê¬)
µÙ´Û¡§9·î16Æü¡¢10·î6Æü¡¢20Æü¡¢11·î4Æü¡¢17Æü¡¢12·î1Æü(·î)
ÎÁ¶â¡§¡ÚÅöÆü·ô¡Û°ìÈÌ1900±ß¡¢¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸1500±ß¡¢¾®³ØÀ¸1200±ß¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ¡ÚÊ¿ÆüÍ¼Êý·ô¡Û°ìÈÌ1700±ß¡¢¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸1300±ß¡¢¾®³ØÀ¸1000±ß¢¨Ê¿ÆüÍ¼Êý·ô¤ÎÈÎÇä¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Î¤ß(·î¡Á¶â¤Î16»þ°Ê¹ß¤ÎÆþ¾ì¤¬ÂÐ¾Ý¡£½ËÆü¤ª¤è¤Ó¿¶ÂØµÙÆü¤ò½ü¤¯)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥í¡¼¥½¥ó³ÆÅ¹(L¥³¡¼¥É¡§81733)¡¢Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´ÛÁë¸ý ¢¨Á°Çä¤ê·ô¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»
Ê¸¡á·ª¸¶»Ö²º
¼Ì¿¿/ÇßÌÚ·¼»Ö(¥Ñ¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo. (C)ÃÓÅÄ¹¸¾ (C)º£°æ´°âÃ (C)·ËÀ¹¿Î (C)·¬ÅÄÂîÏº (C)¾®µÜ¹¯µÁ (C)¾ë´Ö±É°ì (C)¿ÜÆ£Îè»Ò (C)ÅÄÃæ¿®¹Ô (C)ÄÚÅçÍªµ® (C)ÍÕ»³Í¼ù (C)ËñËÜ²Â»Ò (C)µÈÅÄÂÙ°ìÏº
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇäÄä»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£