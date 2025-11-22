»Å»öÃæ¤Ë¡Ö¥À¥¡¤È¥Çー¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡¡×¢ª¿¦¾ì¤Î¿·¿Í¸åÇÚ¤Ï¡ÈÎø°¦Ç¾¥â¥ó¥¹¥¿ー¡É¡ÃÎø°¦Ç¾¤¹¤®¤ë¸åÇÚ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Èþ·î(31)¤Ï°éµÙ´ü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ç¿¦¾ìÉüµ¢¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î²ñ¼Ò¤ÈÆ±Î½¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤ä¤ëµ¤¤È¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¿´¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¿Í¸¦½¤¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡Ä¡£
°éµÙÌÀ¤±¤Î¿¦¾ìÉüµ¢¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È
¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
¾å»Ê¤ÎÀ¶¿åÉôÄ¹¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢»ä¤ÏÇØ¤¹¤¸¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ïº´Æ£Èþ·î(¤ß¤Ä¤)¡£31ºÐ¤Ç¡¢¤³¤Î½©¤Ë°éµÙ´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¿¦¾ìÉüµ¢¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ç16»þ¤Ë¾å¤¬¤ëÆü¡¹¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ²¿¤È¤«¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â»Å»ö¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ËèÆü´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢À¶¿åÉôÄ¹¤«¤é»ä¤Ë¡¢¿·¿Í¸¦½¤¤Î´ë²è¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿·¿Í¸¦½¤¤ò¡¢½©¤Ë¤â²þ¤á¤Æ¹Ô¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£º£Ç¯¤Î¿·Â´¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌñ²ð¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Æ¤Í¡Ä¡×
¡Ö¡Ä¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡©¡×
ÉôÄ¹¤Î¸À¤ï¤ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¤Æ¡¢»ä¤âº£²ó¤Î¸¦½¤ÌÜÅª¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ë1¿Í¡¢¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÊü¤Ä»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Îø°¦ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¿·¿Í¡¦Ìî¡¹²Ö
ÅèÌî¡¹²Ö¤µ¤ó¡¢22ºÐ¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÇÈà»á¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3ºÐÇ¯¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È±Ä¶È¿¦¡£Ä¹ÃË¤ÇÍê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼ñÌ£¤Ï¥µー¥Õ¥£¥ó¤È¸¤¤Î»¶Êâ¡£¤³¤Î¾ðÊó¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ìî¡¹²Ö¤¬¥Ú¥é¥Ú¥éÃý¤ë¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÎ¤êÆÀ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÈà»á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿¡Ö¥À¥¡¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥À¥¡¤È¥Çー¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡¡×
¡Ö¥À¥¡¤È·ëº§¤·¤¿¤é¡¢»Å»ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê～¡£¥À¥¡¤ÏÅ¾¶Ð¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤é¥À¥¡¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¡ª¤¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
´ë²è²ñµÄ¤Ç¤â¡¢·ä¤¢¤é¤ÐÈà¸ì¤ê¡£¡ÖÎø°¦Ç¾¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¿·¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ÉôÆâ¤É¤³¤í¤«¼ÒÆâ¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
Á°¸þ¤¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿¡È¿·¿Í¸¦½¤Ã´Åö¡É
¡ÖÈà½÷¤È·¯¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ê¤é»ØÆ³¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×
¡Ö¤ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£½õ¤«¤ë¤è¡×
¤¿¤·¤«¤ËÌî¡¹²Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢²û¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÏÃÂê¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¡Ö¥À¥¡¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
(¿·¿Í¸¦½¤¤«¡£ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡ª)
¿¦¾ìÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¶µ°é¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤¢¤ë»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë»ä¤Ï¡¢°Â°×¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿―――¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¡¢ÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ
¿¦¾ìÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþ·î¤Ï¡¢¿·Â´¼Ò°÷¡¦Ìî¡¹²Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌÌ¿©¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ëÌî¡¹²Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È»Å»ö¤ÎÀþ°ú¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò´Þ¤á¤¿¿·¿Í¸¦½¤¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Èþ·î¡£¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Å±À¤¬Áá¤¯¤âÎ©¤Á¹þ¤á¤½¤¦¡£°éµÙÉüµ¢¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。
