¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¤¬WÇÕ½éÍ¥¾¡¡ªº®¹çÃÄÂÎ¤ËÂ³¤½÷»Ò¸Ä¿Í¤Ç¤â³«ËëÀï¡Ö¶â¡×¡¡¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¹¥¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎWÇÕ½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¤Ç´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×285.5ÅÀ¤ÇWÇÕ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ËÆ£Íµª¡Ê31¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï8°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê22¡á¾¾ËÜÂç¡Ë¤Ï10°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï11°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê28¡á²¬ËÜ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï12°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡Ê18¡áÅìµþÈþÁõ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï21°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤Ï1²óÌÜ¤Ë133.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢É÷¤Î¾ò·ï¤¬°¤«¤Ã¤¿2²óÌÜ¤â130.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢2°Ì¤Î¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ê24¡á¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë25.8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£WÇÕ³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü21Æü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ12µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¡¦ÈÓ»³¹â3Ç¯¤Î16¡Á17Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËWÇÕ½é½Ð¾ì¡£ÌÀÂç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç½çÄ´¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿21Ç¯10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÅ¾ÅÝ¡£º¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¡¢È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊâ¤¯¤³¤È¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ï¤á¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉüµ¢¡£¥±¥¬¤Î¶²ÉÝ¤ò¹îÉþ¤·¡¢23Ç¯2·î¤Ë¤ÏWÇÕ¤Ç½éÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë2°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï10·î¤Î¥µ¥Þ¡¼GPºÇ½ªÀï¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¹âÍü°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷»ÒÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â½éÍ¥¾¡¡£½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤ÆWÇÕ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£