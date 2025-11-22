10Ëü±ß¤ò¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÃù¶â¤Ë1Ç¯¡¦3Ç¯¡¦5Ç¯¤ÇÍÂ¤±¤¿¤é¡¢ÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é°ã¤¦¡©
¡Ö10Ëü±ß¤Ê¤ó¤Æ¾¯³Û¤À¤·¡¢Ãù¶â¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Ãù¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡Ö¤¿¤«¤À¤«10Ëü±ß¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤Î10Ëü±ß¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢Âç¤¤Êºâ»º¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°ì±ß¤ò¾Ð¤¦¼Ô¤Ï°ì±ß¤Ëµã¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾¯³Û¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¨¤ë¿Í¤³¤½¡¢¾Íè¤Î»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¿È¶á¤Ê¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÃù¶â¤Ë10Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÍøÂ©¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÃ»´ü´Ö¤ÎÁý¤¨Êý¡Ê3Ç¯Ì¤Ëþ¡Ë¡§Ã±Íø¡Ê¤¿¤ó¤ê¡Ë¡Û
Ã±Íø¤Ï¡Ö¸µ¶â¡ÊºÇ½é¤ËÍÂ¤±¤¿¤ª¶â¡Ë¤À¤±¤ËÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯¡×¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·×»»ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢Æ±¤¸¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹´ü´Ö¤ÎÁý¤¨Êý¡Ê3Ç¯°Ê¾å¡Ë¡§È¾Ç¯Ê£Íø¡Ê¤Ï¤ó¤È¤·¤Õ¤¯¤ê¡Ë¡Û
Ê£Íø¤Ï¡ÖÍøÂ©¤¬ÍøÂ©¤òÀ¸¤à¡×·×»»ÊýË¡¤Ç¡¢Ä¹´üÃùÃß¤ÎºÇÂç¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÃù¶â¤Ï¡¢È¾Ç¯¤´¤È¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤¿ÍøÂ©¡×¤¬¡Ö¸µ¶â¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼¡¤Ï¡Ö¸µ¶â¡ÜÁ°²ó¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©¡×¤Î¹ç·×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯ÍÂ¤±¤ë¤Û¤É¡¢Ã±Íø¤è¤ê¤âÁý¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãù¶â¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¼°¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú1Ç¯¸å¡Ê¶âÍø0.275¡ó¡Ë¡Û
¡¦275±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¡¢220±ß¡ÊÀÇ°ú¸å¡Ë
¡Ú3Ç¯¸å¡Ê¶âÍø0.35¡ó¡Ë¡Û
¡¦1054±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¡¢841±ß¡ÊÀÇ°ú¸å¡Ë
¡Ú5Ç¯¸å¡Ê¶âÍø0.4¡ó¡Ë¡Û
¡¦2018±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¡¢1609±ß¡ÊÀÇ°ú¸å¡Ë
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢5Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤È¡¢ÍøÂ©¤¬ÍøÂ©¤òÀ¸¤à¡ÖÊ£Íø¸ú²Ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ëÍøÂ©³Û¤Ï1Ç¯´Ö¤ÎÃ±Íø¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó7.3ÇÜ¡ÊÀÇ°ú¸å¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¤¿¤Ã¤¿10Ëü±ß¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÍøÂ©¤Î¿¤ÓÊý¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ£Íø¸ú²Ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¹¤´¤¤¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§Äê´üÃù¶â¡¡¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô
¿ôÇ¯Á°¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸øÅª¤ÊÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¹âÎðÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ëè·îÌó5Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤·¡¢30Ç¯´Ö¤ÇÌó2000Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡×¤È»î»»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Î»î»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä´ºº¤·¤¿Ç¯¤ä¡¢¤´¼«¿È¤ÎÇ¯¶â³Û¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¶â³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÇ¯ÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÉÔÂ³Û¤¬¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¹õ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö2000Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦°ìÎ§¤Î¿ô»ú¤Ë²áÅÙ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢É¬Í×¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÂÂß¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ä¡¢¼ñÌ£¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤Êý¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯¶â¤¬Â¿¤¤Êý¤ä¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÊý¤Ï¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤È¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¶â³Û¤ò»î»»¤·¡¢º£¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÃù¶â¤ËÍÂ¤±¤¿10Ëü±ß¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î10Ëü±ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ê£Íø¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î10Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢¡ÖÄ¹´ü¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¼¡¤Î20Ëü±ß¡¢50Ëü±ß¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
