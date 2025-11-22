ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¼ç±é±Ç²è¤ËºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡¢Á´ÊÆ¿ÌÙþ¤Î·æºî¥Û¥é¡¼¤â¡ª¡Ú11·î¤ÎÄ¶¸·Áª±Ç²è5Áª¡Û
±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¤½¤Î·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á±Ç²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ú11·î¤ÎÄ¶¸·Áª±Ç²è5Áª¡Û¡£º£·î¤Ï¤¼¤ÒÁ´À©ÇÆ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ëË¤«¤ÊÎÉºî¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®1ËÜÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤È¥ª¥·¥ã¥ì½÷»Ò¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
ºÇ¶¯¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼í¤ê¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥¦¡¼¥¸¥ãÂ²¤Î¥Ç¥¯¡Ê¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¦¥¹¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼¡¦¥³¥í¥¢¥Þ¥¿¥ó¥®¡Ë¤Ï¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤°ìÂ²¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉé¤±¤º¤Ë1¿Í¤Ç¼í¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¯¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Æ¥£¥¢¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¥¯¤È¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤È¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¥Æ¥£¥¢¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¸¤¯¤Æµ¤¤¬¶¯¤¯¤ÆºÇ¹â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤À¤·¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¯¤â´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÎÂ¤·Á¤Ï¾¯¡¹¥°¥í¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌÌÇò¤¤¤ÈºÆ³ÎÇ§¡£Á°ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°
Ì¾¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡£¤ï¤±¤¢¤ê¤Î¥Þ¥À¥à¤òÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤¬±é¤¸¡¢Èà½÷¤ò¾è¤»¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤òÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Ï¡¢¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ë¤òÅìµþ¤«¤éÍÕ»³¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë´ó¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢±§º´Èþ¤Ï¤¹¤ß¤ì¤ÎÅìµþ½ä¤ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÆâ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Þ¥À¥à¤Î¤¹¤ß¤ì¡£¤½¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤¹¤ß¤ì¤ò¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤¬¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤â²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤ª¼Çµï¤Ç¤è¤¡ª ¤Û¤Ã¤³¤ê¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÍÎ¼¡
¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£
Éã¤ò»¦¤·¤Æ²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿½ÇÉã¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊÀ¼¡¦Ìò½ê¹»Ê¡Ë¤Ø¤ÎÉü½²¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊÀ¼¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ë¤Ï¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¡£Ë½ÎÏ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¡¢ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤ÏµõÌµ¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤âÆ±¤¸À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÉü½²¤ò¿´¤ËÀÀ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
»Ä¹ó¤Ê¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢Éü½²¤òÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Å¨¤òÃ¡¤¤Î¤á¤¹¤³¤È¤¬ÀµµÁ¤Ê¤Î¤«¤ÈÇº¤ß¶ì¤·¤à»Ñ¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÊÔ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤âÇ®±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò±é¤¸¤ëÌò½ê¹»Ê¤Ï¤µ¤¹¤¬Ì¾Í¥¡¢À¼¤Î¼Çµï¤âÂçÇ÷ÎÏ¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÀïÁè¤ÈÊ¬ÃÇ¤¬Â³¤¯º£¤³¤½¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄ¼é
Á´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÂçÀä»¿¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¸ø³«¡£Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÅ¸³«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸ø³«¸å¡¢´ÑµÒ¤Î¹Í»¡¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¿åÍËÆü¤Î¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á17¿Í¤¬¡¢²È¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ë³Ø¹»¤ÎÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ð¤«¤ê¡£Ã´Ç¤¶µ»Õ¡Ê¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Í½¹ðÊÔ¤«¤é¤·¤ÆÁêÅö¥¨¥°¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤¤¡Ä¡Ä¤±¤É¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±é½Ð¡¢µÓËÜ¶¦¤Ë½¨°ï¤È¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÏºî¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥Ã¥¬¡¼
´ß°æ¤æ¤¤Î¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤¬½é¶¦±é¡ª Æ±¤¸ÉÄ»ú¤ÎÃË½÷¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤«¤é¤Î15Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÇÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
º´Æ£¥µ¥Á¡Ê´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ë¤Èº´Æ£¥¿¥â¥Ä¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥â¥Ä¤Ï½Î¹Ö»Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¡£¥µ¥Á¤âË¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¶¦¤ËÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
1ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î15Ç¯´Ö¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿´¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
´ß°æ¤æ¤¤Î¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª É×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿¸å¡¢Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë·æºî¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§Å·ÌîÀé¿Ò
(Ê¸:ºØÆ£ ¹á¡Ê±Ç²è¥¬¥¤¥É¡Ë)
1¡§¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù2025Ç¯11·î7Æü¤è¤ê¸ø³«
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤È¥ª¥·¥ã¥ì½÷»Ò¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
ºÇ¶¯¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼í¤ê¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥¦¡¼¥¸¥ãÂ²¤Î¥Ç¥¯¡Ê¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¦¥¹¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼¡¦¥³¥í¥¢¥Þ¥¿¥ó¥®¡Ë¤Ï¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤°ìÂ²¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤È¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¥Æ¥£¥¢¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¸¤¯¤Æµ¤¤¬¶¯¤¯¤ÆºÇ¹â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤À¤·¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¯¤â´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÎÂ¤·Á¤Ï¾¯¡¹¥°¥í¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌÌÇò¤¤¤ÈºÆ³ÎÇ§¡£Á°ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°
2¡§¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù2025Ç¯11·î21Æü¸ø³«
Ì¾¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡£¤ï¤±¤¢¤ê¤Î¥Þ¥À¥à¤òÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤¬±é¤¸¡¢Èà½÷¤ò¾è¤»¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤òÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Ï¡¢¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ë¤òÅìµþ¤«¤éÍÕ»³¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë´ó¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢±§º´Èþ¤Ï¤¹¤ß¤ì¤ÎÅìµþ½ä¤ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÆâ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Þ¥À¥à¤Î¤¹¤ß¤ì¡£¤½¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤¹¤ß¤ì¤ò¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤¬¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤â²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤ª¼Çµï¤Ç¤è¤¡ª ¤Û¤Ã¤³¤ê¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÍÎ¼¡
3¡§¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù2025Ç¯11·î21Æü¸ø³«
¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£
Éã¤ò»¦¤·¤Æ²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿½ÇÉã¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊÀ¼¡¦Ìò½ê¹»Ê¡Ë¤Ø¤ÎÉü½²¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊÀ¼¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ë¤Ï¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¡£Ë½ÎÏ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¡¢ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤ÏµõÌµ¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤âÆ±¤¸À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÉü½²¤ò¿´¤ËÀÀ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
»Ä¹ó¤Ê¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢Éü½²¤òÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Å¨¤òÃ¡¤¤Î¤á¤¹¤³¤È¤¬ÀµµÁ¤Ê¤Î¤«¤ÈÇº¤ß¶ì¤·¤à»Ñ¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÊÔ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤âÇ®±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò±é¤¸¤ëÌò½ê¹»Ê¤Ï¤µ¤¹¤¬Ì¾Í¥¡¢À¼¤Î¼Çµï¤âÂçÇ÷ÎÏ¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÀïÁè¤ÈÊ¬ÃÇ¤¬Â³¤¯º£¤³¤½¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄ¼é
4¡§¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù2025Ç¯11·î28Æü¸ø³«
Á´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÂçÀä»¿¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¸ø³«¡£Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÅ¸³«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸ø³«¸å¡¢´ÑµÒ¤Î¹Í»¡¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¿åÍËÆü¤Î¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á17¿Í¤¬¡¢²È¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ë³Ø¹»¤ÎÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ð¤«¤ê¡£Ã´Ç¤¶µ»Õ¡Ê¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Í½¹ðÊÔ¤«¤é¤·¤ÆÁêÅö¥¨¥°¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤¤¡Ä¡Ä¤±¤É¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±é½Ð¡¢µÓËÜ¶¦¤Ë½¨°ï¤È¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÏºî¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥Ã¥¬¡¼
5¡§¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù2025Ç¯11·î28Æü¸ø³«
´ß°æ¤æ¤¤Î¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤¬½é¶¦±é¡ª Æ±¤¸ÉÄ»ú¤ÎÃË½÷¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤«¤é¤Î15Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÇÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
º´Æ£¥µ¥Á¡Ê´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ë¤Èº´Æ£¥¿¥â¥Ä¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥â¥Ä¤Ï½Î¹Ö»Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¡£¥µ¥Á¤âË¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¶¦¤ËÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
1ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î15Ç¯´Ö¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿´¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
´ß°æ¤æ¤¤Î¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª É×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿¸å¡¢Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë·æºî¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§Å·ÌîÀé¿Ò
(Ê¸:ºØÆ£ ¹á¡Ê±Ç²è¥¬¥¤¥É¡Ë)