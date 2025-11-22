¿©ÉÊ¤âÆüÍÑÉÊ¤âÀáÌó¡ª¥·¥Ë¥¢³ä¤ÇÆÀ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡õ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É6Áª
¶á¤´¤í¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢60ºÐÁ°¸å¤«¤é»È¤¨¤ë¥·¥Ë¥¢¸þ¤±³ä°ú¤äÍ¥ÂÔ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÐÏ¿¤¬ÌÌÅÝ¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¼Â¤Ï´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¥·¥Ë¥¢³ä¤È¡¢¾å¼ê¤Ê¼è¤êÆþ¤ìÊý¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¤¥ª¥ó¡ÊG.G´¶¼Õ¥Ç¡¼¡Ë¡§
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÊ»Àß¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆüÍÑÉÊ¤«¤é¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§55ºÐ°Ê¾å¡Ê¥¤¥ª¥ó¥«¡¼¥É²ñ°÷¡¢²ÈÂ²¥«¡¼¥É²ñ°÷¡Ë
³ä°úÆâÍÆ¡§Ëè·î15Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×³ÆÅ¹¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤Î¥¤¥ª¥ó¥«¡¼¥É¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÁµá»þ¤Ë5¡óOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼WAON¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¤Ë¤Æ5¡óOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¥¤¥ª¥ó¡ÖG.G´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×
¢§¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡Ê¥·¥Ë¥¢¥Ê¥Ê¥³¡Ë¡§
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¡¢¿©ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°áÎÁÉÊ¤ä»¨²ß¤â¤½¤í¤¦Áí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§60ºÐ°Ê¾å¡ÊÅ¹Æ¬¤Ç¡Ö¥·¥Ë¥¢¥Ê¥Ê¥³¡×¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹ÔÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§Ëè·î15Æü¡¦25Æü¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ê¥Ê¥³¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç5¡óOFF¡£¥è¡¼¥¯¥Þ¡¼¥È¡¢¥è¡¼¥¯¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥º¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×Å¹¤Ç¤Ï¡¢·î¤Ë1ÅÙ1²ó¸Â¤ê10¡óOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â³ä°úÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤¢¤ê¡Ë¡£
»²¾È¡§¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡Ö¥·¥Ë¥¢¥Ê¥Ê¥³¡×
¢§¥¢¥Ô¥¿¡¦¥Ô¥¢¥´¡Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¡¼¡Ë¡§
Âç¼ê¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£¥¢¥Ô¥¿¤Ï°á¿©½»¤ò°·¤¦Áí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Ô¥¢¥´¤ÏÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§60ºÐ°Ê¾å¡ÊÅ¹Æ¬¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÈ¯¹ÔÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§¼ç¤ËËè·î15Æü¡¦16Æü¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÄó¼¨¤Ç10¡óOFF¡£Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤Î°áÎÁÉÊ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°ÍÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÉÊ¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£
»²¾È¡§¥¢¥Ô¥¿¡¦¥Ô¥¢¥´¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¡¼¡×
¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ê¥·¥Ë¥¢³ä¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿·³ã¸©¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¸¶¿®¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëþ65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥º¥Ç¡¼²ñ°÷¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÃÂÀ¸·î¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¸©¤Ê¤ÉËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëþ65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¸þ¤±¡Ö¥×¥é¥àÍ§¤Î²ñ¡×¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë10¡ó³ä°ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤âÆÈ¼«¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ç¡¼À©ÅÙ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥¹¥®Ìô¶É¡ÊGo¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¡¼¡Ë¡§
°åÌôÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤â½¼¼Â¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¡×¤Ç²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Âç·¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§60ºÐ°Ê¾å¡Ê¥·¥Ë¥¢³ä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§Ëè·î15¡¢16¡¢17Æü¤Î3Æü´Ö¡¢³ä°ú½ü³°ÉÊ¤ò½ü¤¡¢Á´ÉÊ5¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡Ê±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡Ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¥¹¥®Ìô¶É¡Ö¥·¥Ë¥¢³ä°ú¡¦¥·¥Ë¥¢¥Ç¡¼¡×
¢§¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¡Ê¥·¥Ë¥¢´¶¼Õ¥Ç¡¼¡Ë¡§
ËÌ³¤Æ»¤«¤éÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥ÉÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§60ºÐ°Ê¾å¡Ê¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¡¦B&D¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§Ëè·î15¡¢16¡¢17Æü¤Î3Æü´Ö¡¢³ä°ú½ü³°ÉÊ¤ò½ü¤¡¢Á´ÉÊ5¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¡Ö¥·¥Ë¥¢´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×
¢§¥³¥¸¥Þ¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö65¶æ³ÚÉô¡Ë¡§
²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤ËÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤â°·¤¦Áí¹çÅ¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÂçÊª²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§65ºÐ°Ê¾å¡Ê¥³¥¸¥Þ¤Î¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö65¶æ³ÚÉô¡×¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§²ñ°÷¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¸¥ÞÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥³¥¸¥Þ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤è¤ê¤â2¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¥³¥¸¥Þ¡Ö65ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¡ª¥³¥¸¥Þ¤Î¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¡×
1. Ç¯¶â»ÙµëÆü¡á¥·¥Ë¥¢¥Ç¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
Â¿¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥·¥Ë¥¢³äÂÐ¾ÝÆü¤ÏËè·î15ÆüÁ°¸å¡£Ç¯¶â»ÙµëÆü¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·×²èÅª¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Ä¤¤Çã¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö1½µ´ÖÊ¬¤Î¿©Èñ¡Ü¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«ÈþÊ¬¡×¤Ê¤ÉÍ½»»¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2. Å¹Æ¬¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¡£¼«Ê¬¤«¤é³ÎÇ§¤¹¤ë
¥·¥Ë¥¢³ä¤Ï¥ì¥¸¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é°ÆÆâ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤âÍøÍÑ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¥·¥Ë¥¢³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3. ¾ðÊó¸ò´¹¤¬°ìÈÖ¤ÎÀáÌó½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢Í§¿Í¤ä¶á½ê¤ÎÊý¤È¾ðÊó¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡ûÍËÆü¤¬¥·¥Ë¥¢³ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤¬ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¥ê¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÆÀ½¬´·¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
