Å·°æ¤«¤é¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÆ¬¡×¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡½Þ¶¹¾¾Ê²Å¶½»Ô
Ãæ¹ñÞ¶¹¾¾Ê²Å¶½»Ô¤ÇÀèÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¯¤¸ÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ·°æÎ¢¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬¾ÃËÉÂâ°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿ÍÌ±ÆüÊó¤¬19ÆüÉÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤ÏÅ¹Æâ¤ò¤¢¤Á¤³¤ÁÁö¤ê²ó¤ê¡¢Å·°æÎ¢¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Å¹¼ç¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤º¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¡£ÅþÃå¤·¤¿Ââ°÷¤¬Ä¾¤Á¤ËÁÜº÷¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢Å·°æ¤Î·ê¤«¤é¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Æ¬¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Ââ°÷¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ç¤ª¤Ó¤´ó¤»¤Æ·Ù²ü¿´¤¬´Ë¤ó¤À¤¹¤¤ËÊá¤Þ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ËÃå¼ê¤·¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¡×¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤ÎÆ÷¤¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬¤½¤Ã¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÁÇÁá¤¯Êá¤Þ¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÉôÌç¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ËÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë