¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®¿¹½ã¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤È¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÉ×¡¦º£°æÎÊ»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£14Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡Ö14Ç¯Á°¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ÎÆü¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¡²æÅù¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈºÐ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö30Âå¤Ï¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°é»ù¤Ë»Å»ö¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿10Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£40Âå¤â¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤°¦¤¹¤ë»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾®¿¹¤Ïº£°æ»á¤È11Ç¯¤Ë·ëº§¡£14Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢16Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢22Ç¯¤Ë»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£