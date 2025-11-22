¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û¹ËÅÏ¤ê¤Î¿·»³¶ÁÊ¿¡¡¤Ä¤¤¤Ë1Ãå¡¡¡Ö»Å¾å¤¬¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤â6Ç¯Ï¢Â³½à·èÆþ¤ê
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¾Þ¶â¥é¥ó¥¯11°Ì¤ÇÂç²ñÆþ¤ê¤·¤¿¿·»³¶ÁÊ¿¡Ê32¡áÀÄ¿¹¡Ë¡£
¡¡°ì¼¡Í½Áª¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î9¡¢3Ãå¡£ºòÇ¯¤Ê¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤11¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢62ÈÖÌÜ¡ÊºÇ¸å¤¬63ÈÖÌÜ¡Ë¤ÇÆó¼¡Í½ÁªB¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡8R¤ÏÂåÌ¾»ì¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Ë½Ð¤¿¤¬ÀÐ¸¶ñ¥¤Î¥«¥Þ¥·¤Ë½Ð¤é¤ì¡¢²¿¤È¤«ÈÖ¼ê¤òÃ¥¤¤¡¢·þ¤êÊÖ¤·¤Æ1Ãå¡£¶¥ÎØº×6Ç¯Ï¢Â³¤Î½à·è¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¡£¼«Å¾¼Ö¤ÈÂÎ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¡£¾¯¤·¤Ç¤â¾å¸þ¤«¤»¤Æ¾¡Éé¤Î½à·è10R¤Ë¸þ¤«¤¦¡£