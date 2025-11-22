ÃæÂ¼Éð»Ö»á¡¡1999Ç¯¥ê¡¼¥°V¤âÀ±Ìî´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²¥¥ã¥ó¥»¥ë´íµ¡¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªÅÜ¤ê¥â¡¼¥É¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á°´Ú¹ñ¡¦µ¯°¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÎÃæÂ¼Éð»Ö»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥Î¥¸¡×¤ÎÂçÃ«¥Î¥ÖÉ§¡Ê53¡Ë¤ò¾·¤¤¤ÆYouTube¡ÖÃæÂ¼Éð»Ö¤Î39¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£1999Ç¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡ÈÀ±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤È¤Î¼ó°ÌÁè¤¤¤òÀ©¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö1¡×¤Ç9·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÅÓÃæ¤Çµð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£±¦ÍãÀÊ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È²£ÃÇËë¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÆü¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÅÓÃæ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡ÊÀ±Ìî´ÆÆÄ¤¬¡Ë¤ªÅÜ¤ê¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£Éé¤±¤ÆÆ¹¾å¤²¤Ê¤ó¤Æ¡È²¶¤ÏÇ§¤á¤ó¡É¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤Ç¡ÖÇ§¤á¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¡¢ÁêÃÌ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¡£°æ¾å°ì¼ù¡Ê¸½´ÆÆÄ¡Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼é¸î¿À¡¦ÀëÆ¼Îõ¡Ê¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥ë¡Ë¤¬ÀäÉÔÄ´¡£°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¥µ¥è¥Ê¥é3¥é¥ó¤Î¾õ¶·¤À¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÀëÆ¼Îõ¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Î½ËÊ¡¤È¥¦¥Á¤ÎÆ¹¾å¤²¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤ÏÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ»ö¡È¼«ÎÏ¡ÉÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£Ìµ»ö¡¢À±Ìî´ÆÆÄ¤Ï¿ÀµÜ¤ÎÌë¶õ¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÃæÂ¼»á¤¬¡Öº£¤À¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í¥Àè½ç°Ì¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¡ÖÀè¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤¬´î¤ó¤Ç¡¢ÃæÆü¤Ï°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤éÆ¹¾å¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Ç¤âÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤«¤é¡Ëµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢´ÆÆÄÆ¹¾å¤²¤Ê¤·¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£