¶¥±Ë¡¦°ñ¡Ö¶â¡×22¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤Ø
¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè8Æü¤Ï22Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥±Ë¤Î°ñÎ´ÂÀÏº¤¬ÃË»Ò200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤òÀ©¤·¡¢ÄÌ»»22¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò¡Ö¶â¡×¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀªÄÌ»»ºÇÂ¿¥á¥À¥ë¤È¤µ¤ì¤ëÂîµåÃË»Ò¤Î´öÅçÀ¯¹¬¤Î21¸Ä¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£½÷»Ò100mÊ¿±Ë¤®¤Î¶úÅÄºéÊâ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò½à·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢25Æü¤Î·è¾¡¤Ç¥È¥ë¥³¤ÈÅö¤¿¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ÏÆ£ËÜÏ»»°»Ö¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë130¥¥íµé¤ÎÁ¾²æÉô·ò¡¢¥Æ¥³¥ó¥É¡¼½÷»Ò¥×¥à¥»¤ÎÀ±ÌîË¨¤â3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Î¦¾åÃË»Ò400m¾ã³²¤ÎÂ¼ÅÄÍªÍ´¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£