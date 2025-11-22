¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤«¤éÈ¾¸º3Ëü1414¿Í¡Ä¶õÀÊÌÜÎ©¤Ã¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ËJFAµÜËÜ²ñÄ¹¡ÖÍýÍ³¡¢ÇØ·Ê¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]
¡¡Âè105²óÅ·¹ÄÇÕ¤Ï22Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò3-1¤ÇÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£»î¹ç¤Î¸ø¼°Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï3Ëü1414¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ü¤¤¤ÆÎòÂåºÇ¾¯¤òµÏ¿¡£º£·î1Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤Î6Ëü2466¿Í¤«¤é¤Û¤ÜÈ¾¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°È¯Â°Ê¹ß¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç´ÑµÒ¿ô¤¬3Ëü5000¿Í¤ò³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ËËþ°÷¶á¤¤3Ëü4166¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÂÐÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç1Ëü3318¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿20Ç¯¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÂÐ¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Î¤ß¡£º£²ó¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤ÏÎòÂåºÇ¾¯¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï´ÑµÒ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£11·î¤Ë¹ñÎ©¤Ç¤Î»î¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Î´Ö¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤È´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¡¢ÇØ·Ê¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ê´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âºòµ¨¤Î¿À¸ÍÂÐGÂçºå¤Î´ØÀ¾ÂÐ·è¤Ç¤Ï5Ëü6824¿Í¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Î¿ô¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¿¼¤¯¿¼¹ï¤Ë¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤¬3Ëü¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¿ô»ú¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤ÏÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡²óÂç²ñ¤ÎÂè106²óÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¸å¤Î¼Â»Ü¡£2020Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î¸µÆü·è¾¡¤òÉü³è¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï·è¾¡¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤ªÀµ·î¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢NHK¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÄ¹Ç¯¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Î¤ªÃë¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¡¢Å·¹ÄÇÕ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸µÆü³«ºÅ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡Âè105²óÅ·¹ÄÇÕ¤Ï22Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò3-1¤ÇÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£»î¹ç¤Î¸ø¼°Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï3Ëü1414¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ü¤¤¤ÆÎòÂåºÇ¾¯¤òµÏ¿¡£º£·î1Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤Î6Ëü2466¿Í¤«¤é¤Û¤ÜÈ¾¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°È¯Â°Ê¹ß¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç´ÑµÒ¿ô¤¬3Ëü5000¿Í¤ò³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ËËþ°÷¶á¤¤3Ëü4166¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÂÐÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç1Ëü3318¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿20Ç¯¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÂÐ¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Î¤ß¡£º£²ó¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤ÏÎòÂåºÇ¾¯¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âºòµ¨¤Î¿À¸ÍÂÐGÂçºå¤Î´ØÀ¾ÂÐ·è¤Ç¤Ï5Ëü6824¿Í¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Î¿ô¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¿¼¤¯¿¼¹ï¤Ë¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤¬3Ëü¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¿ô»ú¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤ÏÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡²óÂç²ñ¤ÎÂè106²óÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¸å¤Î¼Â»Ü¡£2020Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î¸µÆü·è¾¡¤òÉü³è¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï·è¾¡¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤ªÀµ·î¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢NHK¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÄ¹Ç¯¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Î¤ªÃë¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¡¢Å·¹ÄÇÕ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸µÆü³«ºÅ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)