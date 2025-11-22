¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾¾¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡È¶µ¤¨¡É¡ÄÄ®ÅÄ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤òº¸±¦¤·¤¿¡ÈËâÊª¡É¤ÎÀµÂÎ
[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]
¡¡½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ì¾ÍÀ¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎACL2¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤È¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤ÏÁ°È¾6Ê¬¤ËFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë±¿¤ó¤À¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFWÁêÇÏÍ¦µª¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏÆ£Èø¤¬¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸±¤·¤¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢Äº¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¯¡£2009Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ïµì¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¶ìÇÕ¡£16Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢18Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¡£21Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¿·¹ñÎ©¤Ç´¿´î¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñÌó3800¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦Àï¤¤¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ë¤¢¤ë¡ÈËâ¤Î»þ´ÖÂÓ¡ÉÁ°È¾15Ê¬¤Ç»î¹ç¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µì¹ñÎ©¡¢ºë¥¹¥¿¡¢¿·¹ñÎ©¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°È¾15Ê¬´Ö¤ÎÀï¤¤Êý¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼»þÂå¤Ë¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹ñÎ©¤äºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò²¿»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾15Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆÀÅÀ¤¬Æ°¤¯¤È¡£¤³¤ì¤ÏPK¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢FK¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤ÏÃ±½ã¤Ê¥ß¥¹¤«¤é¥í¥¹¥È¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢15Ê¬°ÊÆâ¤ËÉ¬¤º°ì²ó¤Ïµ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢³«»Ï6Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î15Ê¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÄëµþ¤Î¸Å¾Â(ÄçÍº)ÀèÀ¸¤äË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¹ñ¸«¤Î¾®Îæ(ÃéÉÒ)ÀèÀ¸¤¿¤Á¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¤³¤Î¹ñÎ©¤ÎËâÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Éé¤±¤¿»î¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ç¤³¤Î15Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢0-1¤ÇÉé¤±¤¿¥²¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î15Ê¬¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñÎ©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë·ë²Ì¤¬º¸±¦¤·¤Æ¤¯¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾õ¶·¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î·è¾¡¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ç»ä¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£30Ç¯¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë6Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡J¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤ë»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡¢3Ç¯´Ö¤Ç°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤Î½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤ÇJ2Í¥¾¡¡¢J1½é¾º³Ê¡£Íâ24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï½éÄ©Àï¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎËö¤Ë3°Ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¥¯¥é¥Ö½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢Æü¡¹ÉÔ°Â¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Áê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Î¾Úº¸¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡£»Ø´ø´±¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¾Î»¿¡£¼«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
