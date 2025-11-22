Soala¡¢¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡¦ÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÈ´Å§
Soala¤¬ËÜÆü11·î22Æü(ÅÚ)¡¢¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¸½ºß¡¢½é¤Î7ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¡ãSoala ONE MAN LIVE TOUR 2025 ¡ÁColor Sprinkles¡Á¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤ÎSoala¡£22Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦Electric Lady Land¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Î²¦Æ»¥¥é¥¥éÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÁ´ÎÏ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÄ²á¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡¦ÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò·è¤á¤ë4Âç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ãÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡ä¡ãÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡ä¡ã½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡ä¡ãJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡ä¤Ï¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÈ¯É½¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È1ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë11·î29Æü¤Ë¤ÏSoala¤â¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤ò²Î¾§Í½Äê¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Soala ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó/ÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎSoala¤Ç¤¹¡ª³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤¬µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ
ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¤È¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¸å²¡¤·¤ò¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó/ÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Soala¤Ï½é¤Î7ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¡ãSoala ONE MAN LIVE TOUR 2025 ¡ÁColor Sprinkles¡Á¡ä¤Î¸å¡¢2026Ç¯3·î24Æü¤Ë¤ÏZepp DiverCity(TOKYO)¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãSoala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~¡ä¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×
2025Ç¯11·î22Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
https://Soala.lnk.to/SRR
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶¯¤¬¤ê¡×
2025Ç¯10·î23Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://Soala.lnk.to/tsuyogari
◾️¡ãSoala ONE MAN LIVE TOUR 2025 ¡ÁColor Sprinkles¡Á¡ä
2025Ç¯
10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¡18:00¡¿19:00
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë»¥ËÚ¡¦cube garden¡¡18:30¡¿19:00
10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÀçÂæ¡¦darwin¡¡18:30¡¿19:00
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM Be-1¡¡18:30¡¿19:00
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²°¡¦ElectricLadyLand¡¡17:15¡¿18:00
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed¡¡16:30¡¿17:00
12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦SELENE b2¡¡18:00¡¿19:00
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ ¥°¥Ã¥ºÉû·ô ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤· ¤Á¤Ó¤Ì¤¤+¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ ¥°¥Ã¥ºÉû·ô ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤· ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¾ÜºÙ¡§https://soala.info/live/live_2025_tour
◾️¡ãSoala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~¡ä
2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡ËZepp DiverCity (TOKYO)¡¡ 18:00¡¿19:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë ¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿¥°¥Ã¥º¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
»ØÄêÀÊ¡Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ü¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë ¡ï13,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿¥°¥Ã¥º¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·
»ØÄêÀÊ¡Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë ¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿¥°¥Ã¥º¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·
»ØÄêÀÊ ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¾ÜºÙ¡§https://soala.info/live/20260324
¢£¡ãSoala FANMEETING Christmas party¡ä
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¹¾ºäMUSE¡ÚÂçºå¡Û
OPEN 17:00¡¿START 18:00
\3,000(+ÀÇ)+1drink
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1¼¡ÃêÁªÈÎÇä¡Û¡¡2025/11/01(ÅÚ) 18:00¡Á¼õÉÕ³«»Ï
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Æ¼õÉÕ
https://soalove.fanpla.jp/
¢¨FCÅÐÏ¿¼ÔÍÍ¡É¤´ËÜ¿Í¤Î¤ß¡É¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½
Soala¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØSoalove¡Ùhttps://soalove.fanpla.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Soala ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Soala ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë