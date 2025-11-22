Conton Candy¡¢26Ç¯5·î¤«¤éÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
Conton Candy¤¬2026Ç¯5·î¤«¤éÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î22Æü(ÅÚ)¤ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶Music Club JANUS¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãConton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025¡ä¤ÎMC¤Ë¤Æ¡£1Ç¯È¾¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï11/22(ÅÚ)21:00¤è¤êConton Candy¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎConton ClubÀè¹Ô¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÈConton ClubÀè¹Ô¡É¤Ç±þÊç¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡ÈConton Club¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡É¤¬²ñ¾ì¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¡ãConton Candy ONEMAN TOUR 2026¡ä
5/31(Æü) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚSPiCE
6/06(ÅÚ) ¹áÀî¡¦¹â¾¾DIME
6/07(Æü) Ê¡²¬¡¦INSA
6/13(ÅÚ) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæMACANA
6/14(Æü) ¿·³ã¡¦GOLDEN PIGS BLACK
6/20(ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
7/04(ÅÚ) Âçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
7/12(Æü) Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku
¢§Conton ClubÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
´ü´Ö¡§11/22(ÅÚ)21:00¡Á11/30(Æü)23:59
https://fanicon.net/fancommunities/5736
¢¨¤´±þÊç¤Ë¤ÏConton Candy¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Fanicon¤Ë¤´Æþ²ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
´ü´Ö¡§11/22(ÅÚ)21:00¡Á12/7(Æü)23:59
https://eplus.jp/contoncandy/
¡ãConton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025¡ä
¡¦11/22(ÅÚ) Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶ Music Club JANUS
¡¦11/24(·î¡¦½Ë) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°JAMMIN¡Ç
¡¦11/30(Æü) Åìµþ¡¦Âå´±»³UNIT
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTouring¡×
2025Ç¯12·î10Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¡õ¹ØÆþ¡¡https://contoncandy.lnk.to/Touring
¡Ú½é»ÅÍÍÉÕ´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
SRCL-13439 / CD / ¡ï1,900 (tax in)
¢¨2026Ç¯1·îËöÆüÀ¸»ºÊ¬¤Þ¤Ç
¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡¦¥¢¥Ë¥á¡ÖTouring¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦¥¢¥Ë¥á¡ÖTouring¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(50mm¡ß50mm)ÉõÆþ
[¼ýÏ¿³Ú¶Ê]
1.¡ÖTouring¡×
2.¡ÖÆ»²½»Õ¡×
3.¡ÖTouring (Instrumental)¡×
4.¡ÖÆ»²½»Õ (Instrumental)¡×
¡ãÍ½Ìó/¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¢£Conton Candy±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊConton Candy¥í¥´¡Ë
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¢£Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¢£Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¡§https://ContonCandy.lnk.to/Touring¡¡
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Conton Candy±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢³ÆÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Conton Candy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Conton Candy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Conton Candy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Conton Candy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube