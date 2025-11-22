¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¡Ö¤Ê¤ó¤À¡© ¤³¤¤¤Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢4Ç¯Á°¤ËÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¡Ê46ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎNFL¶æ³ÚÉô¡×¸ø¼°YouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤ËÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®¹âçý½ï¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¡© ¤³¤¤¤Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¡¢½ÕÆü½Ó¾´¡¢¸Þ½½Íò¤Ë¤¤¤«¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ4Ç¯Á°¤ËÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®¹âçý½ï¥¢¥Ê¤Î3¿Í¤Ç¼ýÏ¿¤ò¼Â»Ü¡£¾®¹â¥¢¥Ê¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÏÁá¡¹¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾®¹â¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤º¤Ã¤ÈºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ò¿ä¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¹â¥¢¥Ê¼«¿È¡Ö¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë5Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°·¤¤¤Å¤é¤¤1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¡Ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¿´¤Î¹¤µ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÀá¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÎòÂå¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÊý¡¹¤«¤é¾®¹â¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë°ìÅÓ¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡£ÀäÂÐ¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¾®¹â¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¶µ°éË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö°·¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¡© ¤³¤¤¤Ä¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
