TBS¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¡ªÌ´¤Î¹ñ¤À¤«¤é¤À¤è¡ª¡×
TBS¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢TBS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÈÆ±´ü½÷»Ò²ñ¡ÉÆ°²è¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¡ªÌ´¤Î¹ñ¤À¤«¤é¤À¤è¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
TBS¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¡¢¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¡¢¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤ÎÆ±´ü3¿Í¤¬½÷»Ò²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶áÆ£¥¢¥Ê¤¬¡ÖÅÔÆâ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤µ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ½÷»Ò²ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È3¿Í¤Ç¥Û¥«¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«Î¹¹Ô¤Ï°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤Á¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶áÆ£¥¢¥Ê¡¢¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡ÖÀäÂÐ°ã¤¦¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¡£
¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï»Å»ö¤ÇËè·î¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÁ´¤¯¹Ô¤«¤º¡¢»Å»ö¤ÇÇ¯¤Ë4¡Á5²ó¹Ô¤¯¤À¤±¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¹Ô¤¯¤è¡ª»ä¤ÏÇ¯¤Ë2¡Á3²ó¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È2¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¹Ô¤¯¤È¸À¤¤¡¢¶áÆ£¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¡ª³Ú¤·¤¤¤«¤é¡£Ì´¤Î¹ñ¤À¤«¤é¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢2¿Í¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÊÌ¤Ë»ä¤âÉáÃÊ¤«¤é¤³¤¦¡¢¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤¹¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤ò½¸¤á¤ë¤Î¡£½¸¤á¤Æ¡Ê¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ë¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¡ªÊ¬¤«¤ë¡©¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤é¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ä¤±¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
TBS¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¡¢¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¡¢¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤ÎÆ±´ü3¿Í¤¬½÷»Ò²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶áÆ£¥¢¥Ê¤¬¡ÖÅÔÆâ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤µ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ½÷»Ò²ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È3¿Í¤Ç¥Û¥«¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«Î¹¹Ô¤Ï°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤Á¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶áÆ£¥¢¥Ê¡¢¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡ÖÀäÂÐ°ã¤¦¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¡£
¤¿¤À¡¢¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¹Ô¤¯¤è¡ª»ä¤ÏÇ¯¤Ë2¡Á3²ó¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È2¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¹Ô¤¯¤È¸À¤¤¡¢¶áÆ£¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¡ª³Ú¤·¤¤¤«¤é¡£Ì´¤Î¹ñ¤À¤«¤é¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢2¿Í¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÊÌ¤Ë»ä¤âÉáÃÊ¤«¤é¤³¤¦¡¢¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤¹¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤ò½¸¤á¤ë¤Î¡£½¸¤á¤Æ¡Ê¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ë¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¡ªÊ¬¤«¤ë¡©¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤é¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ä¤±¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£