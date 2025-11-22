ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¡´êË¾¤ò¹þ¤á¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¾¾°æ»á¤Î¡ÖÌóÂ«¡×¤ò¿äÂ¬¡¡¡Ö¤³¤ì¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×3¤ÄÌÜ¤ÎÁÛÁü¤Ï¡Ä
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ× ¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£21Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ç¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î3Æü¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¤·¡¢Æ±4Æü¤ËÄ¤Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÄ¹Åè´ÆÆÄ¤ÈÀ¸Á°¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ»á¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤Ï¡ÖºòÆü¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¾°æ»á¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ö»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»ä¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌóÂ«¤¬°ìÂÎ²¿¤«¡©¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¾¾°æ»á¤Î¡ÈÌóÂ«¡É¤ÎÆâÍÆ¤ò¿äÂ¬¡£¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î´ÆÆÄ¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´ÆÆÄ¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î´ÆÆÄ¡¢¤³¤ì¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È3¤Ä¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÄ¾Á°¤Î2004Ç¯3·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÜÈÖ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÌîµå¤¬¶¥µ»Éüµ¢¤¹¤ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌóÂ«¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´êË¾¤ò¹þ¤á¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£