TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù°ð³À¹¥¡õÉÙÅÄÈþÍ«¤¬¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ä¤¯¤Ð¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ªWebÈÖÁÈ¡Ö½µËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î»£±Æ¤ËÌ©Ãå
¡ÚÌ¡²è¡Û¸¶ºî¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤òÆÉ¤à(Á´124¥Ú¡¼¥¸)
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¡£ËÜºî¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î°ð³À¹¥¤µ¤ó¤ÈÉÙÅÄÈþÍ«¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ë²è¤ä¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÀ»ÃÏ½äÎé¤¹¤ëWebÈÖÁÈ¡Ö½µËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆËè½µÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¥í¥±¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÌ©Ãå¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£¼èºà¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¸«¤É¤³¤í¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤¤¤È¡¼±É¤µ¤ó¤¬Ï¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥è¡¼¥³(±é¡§°ð³À¹¥)¤È¥¢¥¤¥ê(±é¡§ÉÙÅÄÈþÍ«)¡¢2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬½ªËö¤ò·Þ¤¨¤¿À¤³¦¤ÎÆüËÜ¤ò¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥»¥í¡¼¤Ë¥¿¥ó¥Ç¥à¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
º£²óÆ±¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÂè7ÏÃ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÃÞÇÈ¸¦µæ³Ø±àÅÔ»Ô¡£¥¢¥¤¥ê¤ÎÉÔÄ´¤ò¼õ¤±¡¢¥è¡¼¥³¤Î¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤«¤é¸þ¤«¤¦¤è¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¸¦µæ½ê¤Ï¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¥¹¥Ý¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¤À¡£
¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¥¹¥Ý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÃÞÇÈ¸¦µæ³Ø±àÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Ê³ØËüÇî¤ÎµÇ°»ÜÀß¤Ç¡¢²Ê³ØËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥±ÅöÆü¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
°ð³À¤µ¤ó¤ÈÉÙÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤º1³¬¤Î¤ª¤â¤·¤í¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£¤³¤³¤Ï¿¨¤Ã¤¿¤êÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ²Ê³Ø¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¢¡£2¿Í¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤Þ¤È¯À¸ÁõÃÖ¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¥¤¥í¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¹¥´ñ¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼¡¡¹¤È²Ê³ØÂÎ¸³¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸¼¨¤Î¿ô¡¹¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¶ìÀï¤·¤¿¤ê¤Î2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥¤¥×¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Ã¡¤¯¤ÈÄ¹¤µ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹â¤µ¤Î²»¤¬½Ð¤ë¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¥Ñ¥¤¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ð³À¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÏÓÁ°¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¥¢¥¤¥ê¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¡¢¥³¥¹¥âÀ±´Ý¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤òÉÙÅÄ¤µ¤ó¤¬È¯¸«¡ªÂ¿ºÌ¤Ê²Ê³Ø¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ªÅÚ»º¤òÁª¤ó¤À2¿Í¤Ï¡¢±§Ãè¤ä¿¼³¤¡¢¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ê¤É²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¡¦Ä©Àï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2³¬¥Õ¥í¥¢¤Ø¡£
¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥è¡¼¥³¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸¼¨¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢°ð³À¤µ¤ó¤ÈÉÙÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¨¥¥¹¥Ý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²°³°¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥³¤¬¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¡¢¥¨¥¥¹¥Ý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëH-II¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤ä¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿2¿Í¡£¸¶ºî¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»£±Æ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸½ºßYouTube¾å¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½µËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×#13¡Á¤Ä¤¯¤ÐÊÔ¡Á¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£