£²£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÊ¡¤ÏÎø¥Ð¥Ê¹¥¤¡ªÍ§¿Í¤ÎË½Ïª¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏËÍ¤Ë¤·¤«Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¥Î¥í¥±ÏÃ¡×
¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Á¡½£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤Ë¡¢¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Ç¸½ºß¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê£²£±¡Ë¤¬½Ð±é¡£²ÈÂ²¤äÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤é¡¢¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£°ºÐ¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¸½ºß¡¢Âç³Ø£³Ç¯À¸¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÇ¾¿À·Ð²Ê³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ë£Í£Ã¤Î¡Ö£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö¤â¤Æ¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âËå¤â²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¿Æ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢À®¿Í¼°¤Î»þ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÈÆ±Áë²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬´´»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÆ±Áë²ñ¤Î¸å¤Ë¡Ë£²£°¿Í¤¯¤é¤¤²È¤ËÍè¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þ¤âÊì¤Ï¡ÖÄ«¤Î£¸»þ¤Þ¤Ç¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¿ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊì¤âÃÏ¸µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Í§¿Í£²¿Í¤ò¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¼èºà¡£¡ÖµÞ¤Ë°ì¿Í¤À¤±Îø¥Ð¥Ê¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÇ´é¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÎø¥Ð¥Ê¤Ê¤Î¤«¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏËÍ¤Ë¤·¤«Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¥µ¥é¥Ã¤ÈÈà½÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¥Î¥í¥±ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£°ìÈÖ¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢£²£±ºÐ¤ÎÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£