ハロー！プロジェクトのアイドル・Juice=Juiceが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」（TFT）で19日に公開した最新シングル「盛れ！ミ・アモーレ」の再生回数が100万回を突破した。19日の午後10時に公開され、21日の正午ごろには大台を突破していた。



【写真】えびちゅう＆J=J 歌うまアイドルの共演

グループは19日に秋ツアーのファイナルとなる日本武道館公演を開催。同公演では「盛れ！ミ・アモーレ」を2回パフォーマンスする異例のセットリストだった。メンバー11人全員がソロを披露するなどし、約1万人の観客を盛り上げた。



武道館公演終了直後にTFTで動画が公開された形。固定マイクのためダンスを見せることはできなかったが、有澤一華（21）がバイオリン、江端妃咲（18）がホイッスル、井上玲音（24）がボイスパーカッションをそれぞれ披露。これまでの同曲のパフォーマンスでは見せたことのない、初の試みにいきなり挑戦していた。



同曲は10月8日発売。ラテン系の楽曲のノリの良さと脚を高く上げる「シャッターチャンス」の振り付けが話題となり、TikTokなどでダンス動画が拡散していた。ミュージックビデオは300万再生を突破、バンドライブバージョンも100万再生を突破するなど注目を集めている。



武道館の興奮冷めやらぬ21日には私立恵比寿中学との2マンライブに出演。プライベートでも仲のいいメンバー同士もおり、それぞれの楽曲を互いにカバーするなど、平和に盛り上がった。



（よろず～ニュース編集部）