´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡×¸½Ìò»þÂå¤ËÌðÌî»á¤«¤é¡È¥Ñ¥¯¤Ã¤¿¡É¤â¤Î¹ðÇò
¡¡¸µ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡Ê47¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë´ØËÜ»á¡£¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¡¢°úÂà¸å¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤ë¤ÎºÇ¾åµé¤¬¡ÈÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¿¤é¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Î·îÍËÆü¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î¡ÈÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µ¡¹¤ÏÌðÌî¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀèÇÚ¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¤¬È¯Ã¼¤À¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌðÌî¤µ¤ó¤¬ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÌðÌî»á¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÉÔºß¤Î´Ö¡¢´ØËÜ»á¤ÏÂç³èÌö¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë6²óÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö6²óÁ´¤Æ¤Ç¡ÈÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢´°Á´¤ËËÍ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËMCÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡ÖÌðÌî¤µ¤ó¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Öµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£