¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤½¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡×Á°´²Ç·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¹ñÎ©¤ÎÃÏ¤Ç¤Î±É´§¤Ë´î¤Ó

¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ç¤½¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËÍè¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¼Â´¶¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤Ç¤½¤ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨Ê¡²¬¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢ÃæÈ×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°´²Ç·¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î±É´§¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿2023Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¡Ø¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡È¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡É¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡Àï¤Ç¤âÁ°¤ÎÂ¸ºß¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿ØÃÏ¹çÀï¤È¤¤¤¦¤«¡¢½³¤ê¹þ¤àÃæ¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÃæ»³¡ËÍºÂÀ¤È´Ø·¸ÃÍ¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òÂà¤±¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡£Á°¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ËÜµ¤¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¤Î¤«¡¢Æó¤ÄÌÜ¤òÁÀ¤¦¤Î¤«¡£°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤¤¤¦¤ÈÁ°Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À±¤ò°ì¤ÄÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
