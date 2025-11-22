¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¤Ç±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÅ·³¤Í´´õ¡×¤ò¶Ïº¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î23¡Á24Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯¤Î½©¥É¥é¥Þ½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¤Ç±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¤¬¡¢±éµ»¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ê¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Ï°ú¤Â³¤Ã¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤òÃ´Åö¡£º£ºî¤Ç¤â¡¢¶§°ÈÈ¤¿¤Á¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¿¿ÊÉ¤ò¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤Î¸ø³«¤¬12·î26Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Å·³¤¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Î´Ö¡¢ÌÜÀþ¡¢À¼¤ÎÄ¥¤êÊý¤Ê¤É¡¢Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¾ìÌÌ¤´¤È¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö±Ç²è¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Ë±éµ»¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÃ´ÅöÃæ¡£Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î2¿Í¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆÈÁ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë»³´ß°¾Èþ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¥â¥Æ¤ËÁ´¥Ù¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿½÷À¡£Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¸«¼º¤Ã¤¿°¾Èþ¤ò¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡ÖºÇ¶á¸«¤«¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤¬¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÌò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
