¤ª¶â»ý¤Á¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«¤Î½¬´·¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
¡Ö»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï³§Æ±¤¸¡£¤·¤«¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥À¥é¥À¥é¤È²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»þ´Ö¤Ð¤«¤ê¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½¼¼Â¤·¤¿1Æü¡×¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÄ«¤Î½¬´·¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÄ«¤Î½¬´·¤È¤Ï¡¢¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¡¢¥Ù¥Ã¥É¤òÀ°¤¨¤ë¡Ê¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¤¹¤ë¡Ë¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¿Í¤Ï²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇÂç206.8¡ó¤â¹â¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö½¬´·¤ÎÎÏ¡×¤ÎÃø¼Ô¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ç¥å¥Ò¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÍ¤é¤ÎÀ¸³è¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Ï¡Ö½¬´·¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï1Æü¤Î½¼¼Â´¶¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½¬´·¤ò¡Ö¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ó¥Ã¥È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ó¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤«¤¢¡Á¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤³¤·ÏÃ¤¬°ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö½¼¼Â¤·¤¿1Æü¡×¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö½¼¼Â¤·¤¿1Æü¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö½¼¼Â¤·¤¿1Æü¡×¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ÁáÄ«¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¿²Ë·¤ò¤·¤¿Æü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ááµ¯¤¤·¤¿Æü¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¼¼Â¤·¤¿1Æü¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄ«¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½¼¼Â¤·¤¿1Æü¡×¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¡Öµ¯¤¤Æ¤¹¤°¤ËÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤Æ¡¢ÉÛÃÄ¤ò¾ö¤à¡×¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥é¥À¥é¤ÈÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ò¾ö¤à´Ö¤â¤Ê¤¯ÃåÂØ¤¨¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¯»Å»ö¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÛÃÄ¤ò¾ö¤à¤È¡¢¤½¤ì¤«¤éÀè¡¢¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤ò¾ö¤ó¤Ç¡¢°ìÇÕ¤ÎÇòÅò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÛÃÄ¤ò¾ö¤à¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Î¥´¥ß½Ð¤·¤ÏÉ®¼Ô¤â¡ÖÌÌÅÝ¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Æ³°¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Î¤¿¤á¤ËÄ«µ¯¤¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÊÉÛÃÄ¤ò¾ö¤à¡Ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤¬²á¤´¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»²¹Í»ñÎÁ¡§¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÄ«¤Î½¬´·¡×¤È¤Ï¡©¡Êhttps://allabout.co.jp/gm/gc/503750/¡Ë
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)
1Æü¤ò»Ï¤á¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ë¤½¤â¤½¤â½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤«¤Ç¤â¤è¤¯¡¢1Æü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Î¥´¥ß½Ð¤·¤ÏÉ®¼Ô¤â¡ÖÌÌÅÝ¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Æ³°¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Î¤¿¤á¤ËÄ«µ¯¤¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÊÉÛÃÄ¤ò¾ö¤à¡Ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤¬²á¤´¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
