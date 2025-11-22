¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡ÛÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä¤¿¤Á¤¬¤ª»û¤Ç²ÚÎï¤Êµ»¤òÈäÏª¡¡²®¸¶ÂçæÆ¡Ö¥¹¥Î¥Ü¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¥ì¡¼¥ë¤ò³ê¤ê¡¢µ»¤ÎÆñ°×ÅÙ¤äÆÈÁÏÀ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¡Ö¥«¥¦¥Ç¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È2025¡×¤¬22Æü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎËÜ´ê»ûÄÅÂ¼ÊÌ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸÷¤È²»³Ú¤Î±é½Ð¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¶Æâ¤ÎÆÃÀß¥ì¡¼¥ë¤Ç²ÚÎï¤Êµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÉô¤Ë¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎÅßµ¨X¥²¡¼¥à¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡ÊBA¡Ë¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ6²óÅ¾È¾µ»¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿²®¸¶ÂçæÆ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢BA¤òÀ©¤·¤¿ÌÚËóÌº¿¿¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢µÜÂ¼·ëÅÍ¤äÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤È¤â¤Ë¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤â½Ð¾ì¡£18Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¹¥Á¥å¡¼¥Ð¥¤¤Ç¤Î¹ç½É¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢27Æü¤Ë¤ÏWÇÕBAÂè1Àï¡ÊÃæ¹ñ¡¦Ä¥²È¸ý¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Àª¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤¬·èÃå¤¹¤ëÍèÇ¯1·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢µ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥óÁ°¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¹â²óÅ¾¥¹¥Ô¥ó¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿²®¸¶¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Î¥Ü¤ò¹¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡Ê»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥¦¥Ç¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£ÉáÃÊ¤ÏÀÅ¤«¤Ê»û¤Î¶Æâ¤ËÆÃÀß¤Î¥ì¡¼¥ë¤ä³¬ÃÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ä²»³Ú¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡ÊFIS¡Ë¸åÇ¤¤Î¡Ö¥«¥¦¥Ç¥¤¡¦¥ì¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£