¼¸¤ë¤È¤¡¢»°Î®¤Ï¡ÖÅÜÌÄ¤ë¡×¡¢ÆóÎ®¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡×¡£Æ¬¤Î¤¤¤¤°ìÎ®¤¬»È¤¦¡ÈÉô²¼¤ò°é¤Æ¤ë¡É¸ÀÍÕ
¼¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬ÀÕ¤á¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ø¤½¤Î¸À¸ì²½¤Ï°ìÎ®¡¢ÆóÎ®¡¢¤½¤ì¤È¤â»°Î®¡© Æ¬¤Î¤¤¤¤¡È¤³¤Î°ì¸À¡É¡Ù¡ÊÀ¶¿å¹îÉ§ Ãø¡¿ÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤º¡ÈÅÁ¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÀ°ÍýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ÅÜ¤ê¤ò¾å¼ê¤Ë¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¡ª ¡Ö»°Î®¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò¡Ö°ìÎ®¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë300¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º
É®¼Ô¤Ï¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¼èºà¤Î¤Û¤«¤Ë¶µ°é¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ö±é²ñ¤ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤ë¾ì¹ç¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤¬½ÅÍ×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1. ´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍ¡¤¹¥È¡¼¥ó¤òËº¤ì¤Ê¤¤
2. ¿Í³Ê¤ÎÈÝÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤
3. Ã¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤Ê¤¤
4. ËÜÅö¤Ï¤È¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼¡¤«¤é¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥í¡¼¤òËº¤ì¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é4¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ÏÂç¿Í¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤È¤·¤Æ¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¼¸¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
A¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡© ¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ê¡ª¡×
B¡Ö¼¡¤«¤é¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ó¤À¤¾¡£·¯¤ÎÆ±´ü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
C¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î·¯¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼¡¤ÏÍê¤ó¤À¤è¡×
A¤Ï´¶¾ðÅª¤Ç¡¢¡Ö¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥È¡£B¤âÆ±´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£C¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë·¯¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¼¸¤êÊý¤ÎÉ½¸½
¡¦¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡û¡û¤·¤Æ¤ÏÂæÌµ¤·¤À¤è¡×
¡¦¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¡û¡û¤Ê¤Î¤Ë¡¢·¯¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×
¡¦¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Û¤É¤Î¿Í¤¬¡û¡û¤¹¤ë¤È¡¢¸í²ò¤·¤¿¤êÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×
¡Ú·è¤á¤Î°ì¸À¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î·¯¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¼ÂÎÏ¤ä¾ÍèÀ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦É½¸½
A¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡¢¤°¤º¤°¤º¤·¤Æ¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¬ÃÙ¤¤¤Ê¡×
B¡ÖÈà¡ÊÈà½÷¡Ë¤ÏÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Í¡×
C¡ÖÈà¡ÊÈà½÷¡Ë¤ÏÊª»ö¤ò¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Í¡×
A¡Ö²ÝÄ¹¤Ï´è¸Ç¤À¤«¤é¤Í¡×
B¡Ö²ÝÄ¹¤Ï°Õ»Ö¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
C¡Ö²ÝÄ¹¤Ï¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¿Í¤À¤«¤é¤Í¡×
¤½¤ì¤¾¤ìA¤Ï´°àú¤Ë°¸ý¡£B¤Ï¤½¤ì¤òÕ¶¶Ê¤Ë¤·¤¿É½¸½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£C¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÃ»½ê¤ò¥×¥é¥¹¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¸À¤¤²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
C¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âè»°¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö±¢¸ý¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¤ËÊÑ¤¨¤ëÎã¤òÎóµ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¤ÎºÝ¡¢¼«¸ÊPR¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âÃ»½ê¤òÄ¹½ê¤Ë¸«¤»¤ëµ»¤È¤·¤Æ±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§°¸ý¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ½¸½
¡¦¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×¡ÖÇ´Ãå¼Á¡×¢ª¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤¡×¡ÖÇ¦ÂÑ¶¯¤¤¡×
¡¦¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹ÔÆ°¤¬ÃÙ¤¤¡×¢ª¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö½ÏÎ¸¤¹¤ëÀ³Ê¡×
¡¦¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¡×¡Ö¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¤¡×¢ª¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¡×¡Ö¹ÔÆ°¤¬ÁÇÁá¤¤¡×
¡¦¡ÖÈ¬ÊýÈþ¿Í¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ë¡×¢ª¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¡×¡Ö´ïÍÑ¡×
¡¦¡Öµ¤¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¢ª¡Ö¥Ê¥¤¡¼¥Ö¡×¡ÖÑÜÄ¢ÌÌ¡×
¡¦¡Ö»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¡×¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡×¢ª¡Ö»Å»ö¤¬ÃúÇ«¡×¡Ö²¿»ö¤Ë¤â¿µ½Å¡×¡ÖÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¡¦¡Ö±þÍÑ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤Ê¤¤¡×¢ª¡Ö´ðËÜ¤ËÃé¼Â¡×¡Ö²¿»ö¤Ë¤â·ø¼Â¡×
¡¦¡ÖÃÏÌ£¡×¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¢ª¡ÖÁÇËÑ¡×¡Ö¸¼¿Í¹¥¤ß¡×
¡¦¡Ö»ëÌî¤¬¶¹¤¤¡×¡ÖÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¡×¢ª¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ú·è¤á¤Î°ì¸À¡Û¡ÖÈà¤Ï¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¡×¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÃúÇ«¡×
Áê¼ê¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤É½¸½¤ò
¤³¤Î½ñÀÒ¤ÎÃø¼Ô¡§À¶¿å¹îÉ§ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¯¼£¡¦¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³Ø¶µ¼ø¡£°¦É²¸©º£¼£»Ô½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¸ø¶¦·Ð±Ä¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøËþ´üÂà³Ø¡£Ê¸²½ÊüÁ÷Æþ¼Ò¸å¡¢À¯¼£µ¼Ô¡¢¥Ù¥ë¥ê¥óÆÃÇÉ°÷¡¢ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢ÊóÆ»¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÎòÇ¤¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¡Ö¸½ÂåÀ¯¼£¡×¤È¡Ö¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡×¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¤Î¼¹É®¤ä¹Ö±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¡¢¤¹¤´¤¤Ë¡Â§77¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
(Ê¸:À¶¿å ¹îÉ§)
