¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®¿¹½ã¡Ê40¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿»°ÃË¤¬ÊÝ°é±à¤ò1¥«·î¤Ç¼¤á¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊäÂ¡£¡Ö¥â¥ó¥Ú°·¤¤¶²¤ì¤Æ»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò²æËý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®¿¹¤Ï10·î¤ËÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢»°ÃË¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤ÇÊª¤ÎÊ¶¼º¤ä±àÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡È¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÊÝ°é±à¡É¤òÆþ³Ø¤·¤Æ1¥«·î¤Ç¤ä¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¾®¿¹¤Ï¡¢¡Ö·ë¶É¡¢·ëÏÀ¤ä¤á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ºß½»¤¹¤ë²£ÉÍ»Ô¤Î¤³¤É¤âÀÄ¾¯Ç¯¶É¡¢ÊÝ°é¡¦¶µ°é±¿±Ä²Ý¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß»ØÆ³´ÆÆÄ´ð½à¡×¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é±à¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤È¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¤¦¤Á¤Î·ï¤Ã¤Æ¡¢Êª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¥«¥Ð¥ó¤ò¤Û¤«¤Î»Ò¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡Æþ±à¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÜÍè¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ê¶¼º¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡¢Ï³±Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤â¤Á¤í¤óÁ´Éô¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÍè¡¢±à¤¬Ìò½ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌò½ê¤«¤é»ØÆ³¤¬Æþ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é·ë¹½¡¢¥Ç¥«¤á¤Ê°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë±à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ìò½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ë¤³¤È¤òÍ×ÀÁ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìò½ê¤ÎÊý¤«¤éÆÏ¤±½Ð¤¬¤µ¤ì¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¿¹¤Ï¡Ö¤ä¤á¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÊÝ°é±à¤â·è¤á¤È¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤¤¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÍÄÃÕ±à¤È¤«ÊÝ°é±à¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤á¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð2¥«·îÁ°¿½¹ð¤Ç¤¹¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÆþ±à¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤ÎÊ¬¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤éÊ§¤¦¤ó¤À¤èÁ´Éô¤Ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡£1¥«·îÆâ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÏÃ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì2½µ´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¡×¤È¤Þ¤ÀÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¸½ºß»°ÃË¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§²Ä³°¤ÎÊÝ°é±à¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ÖÊ¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Í¡£¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¹¤®¤ë¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²¿¤«¥È¥é¥Ö¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤É¤³¤Þ¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥ó¥Ú¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤«¤éÊÝ¸î¼Ô¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥â¥ó¥Ú°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ°é¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤·¡¢¾®¿¹¼«¿È¤â¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤Æ²æËý¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ã¤ÆÁªÂò¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö3¿Í»Ò¶¡¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡¢ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£À¸¤¤Æ¤¯¤Ã¤Æ¡£»Ò¶¡¤Ã¤Æ¤µ¡¢Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡¢¹¬¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤Ï1¿Í2¿Í3¿Í¤ÈÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¡£¤â¤Á¤í¹¬¤»¤À¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®¿¹¤Ï¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÉ×¡¦º£°æÎÊ»á¤È11Ç¯¤Ë·ëº§¡£ 14Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢16Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢22Ç¯¤Ë»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£