¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡Ê35¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º×Åµ¡ÖFOOTBALL¡¡PARK¡¡SHIBUYA¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÂ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£3x3¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ë¤è¡×¤È²óÅú¡£Í¥¤·¤¯Ìä¤¤³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤³¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÎÂ¤òÅö¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆþ¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¥·¥å¡¼¥È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¤ë¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡Ã£¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ÁÃ«»á¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤é¤È3x3¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤«¤éÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀª¤¤¤ËÇ¤¤»¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¡£3x3¤ä¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ë¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÁÃ«»á¤ÏCÂçºå¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢J2ÆÁÅç¤Ë½êÂ°¤·¤¿ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£12·î14Æü¤Ë¤Ï¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£