Í½ËÉÀÜ¼ï¸å¤Ï¡Ö7»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²¡×¤¬½ÅÍ×¡ª ¥ï¥¯¥Á¥ó¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥³¥Ä¡Ú¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥±¥¢°å¤¬²òÀâ¡Û
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥ó¤äCOVID-19¡Ê¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿Æü¤Ï¤è¤¯Ì²¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤ÎÀâ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿çÌ²¤È¥ï¥¯¥Á¥ó¸ú²Ì¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²¤È¥ï¥¯¥Á¥ó¸ú²Ì¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡ÖÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡Ö¹³ÂÎ¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹³ÂÎ¤òºî¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²Ãæ¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤¬¤è¤ê³èÈ¯¤ËÆ¯¤¡¢¹³ÂÎ¤òºî¤ë½àÈ÷¤äµ²±ºÙË¦¤Î·ÁÀ®¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§6»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¿çÌ²¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á
ÅìµþÅÔ°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡Ö¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÅý¹ç¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡¢²Ê³ØÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¸¦µæÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÂ¬Äê¤·¤¿¡Ö6»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤ÎÃ»¤¤¿çÌ²¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥ó¤äB·¿´Î±ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¹³ÂÎ±þÅú¤òÍ°Õ¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬6»þ´Ö¤ò²¼²ó¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌÈ±Ö¸ú²Ì¤¬½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÈ¯¸«¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§COVID-19 mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À
¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢COVID-19¤ÎmRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤ä¥â¥Ç¥ë¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNCNP¡Ë¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ÀÜ¼ï¸å¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Û¤É3ÆüÌÜ¡¦7ÆüÌÜ¤Î¹³ÂÎ²Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¡Ö¿ôÆü´Ö¡×¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¹³ÂÎ»ºÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÜ¼ïÅöÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¿ôÆü´Ö¤Î¿çÌ²¤âÌÈ±Ö¸ú²Ì¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤ÊÌÈ±Ö³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦TºÙË¦¤Î³èÀ²½¡§¾Íè¤Î´¶À÷¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Îµ²±¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë
¡¦¹³ÂÎ»ºÀ¸¤ÎÂ¥¿Ê¡§BºÙË¦¤È¤¤¤¦ÌÈ±ÖºÙË¦¤¬¹³ÂÎ¤òºî¤ëÆ¯¤¤ò¹â¤á¤ë
¡¦±ê¾ÉÈ¿±þ¤ÎÄ´À°¡§É¬Í×¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±ê¾É¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¤ë
¡¦¥á¥â¥ê¡¼TºÙË¦¤Î·ÁÀ®¡§Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯ÌÈ±Ö¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ê¤É¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤ËÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§ÀÜ¼ïÁ°¸å¤Î¿çÌ²¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦ÀÜ¼ïÁ°Æü¡§7¡Á8»þ´Ö¤Î½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦ÀÜ¼ïÅöÆü¡§¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë½¢¿²¤·¡¢8»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦ÀÜ¼ï¸å2¡Á3Æü¡§¸¦µæ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤â7»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦
¢§¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Î¹©É×
¡¦µ¬Â§Åª¤Ê¿çÌ²¥ê¥º¥à¡§ËèÆüÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë½¢¿²¡¦µ¯¾²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹
¡¦¿çÌ²´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡§ÀÅ¤«¤Ç°Å¤¯¡¢Å¬²¹¡Ê16¡Á19ÅÙÄøÅÙ¡Ë¤Î´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦½¢¿²Á°¤Î²á¤´¤·Êý¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½¢¿²1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¡£ÆÉ½ñ¤ä·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼è»þ´Ö¡§¸á¸å2»þ°Ê¹ß¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡§ÆüÃæ¤Î·Ú¤¤±¿Æ°¤ÏÌë¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹
¢§Ë»¤·¤¤Êý¤Ø
»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¯¡¢¡Ö7»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Î¿çÌ²Ä´À°¤Ç¤â¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¸ú²Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡ã¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¡ä
²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¿çÌ²¤Î¼Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤«ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç7»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãë¿²¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¡¢1Æü¤ÎÁí¿çÌ²»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡ã¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¡ä
°é»ùÃæ¤Ï¿çÌ²¤¬ºÙÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÀÜ¼ïÁ°¸å¤À¤±¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤È¸òÂå¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÁ°¸å¤À¤±¤Ç¤â¾¯¤·Ä¹¤¯Ì²¤ì¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ã¥·¥Õ¥È¶ÐÌ³¤ÎÊý¡ä
ÉÔµ¬Â§¶ÐÌ³¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀÜ¼ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÏ¢µÙÁ°¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Â³¤·¤ÆµÙ¤á¤ëÆü¤ÎÁ°¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢´°àú¤òµá¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÂÎ¼Á¡¢´Ä¶¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¿çÌ²¤â·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Í
¡¦ÅìµþÅÔ°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê - ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Î¹³ÂÎÈ¿±þÄã²¼
https://www.igakuken.or.jp/r-info/covid-19-info163.html
¡¦¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ - ¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤È³ÍÆÀ¹³ÂÎ²Á¤¬Áê´Ø
https://www.ncnp.go.jp/topics/2023/20231214p.html
¢§Éð°æ ÃÒ¾¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
0ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤Ç1À¤µª¤ò¿Ç¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥±¥¢°å¡£¾®»ù²Ê¡¦Æâ²Ê¤Î2¤Ä¤ÎÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷¾É¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿ÇÎÅ¤È¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Éð°æ ÃÒ¾¼¡Ê°å»Õ¡Ë)
