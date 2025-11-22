¡Ú´ØÅì¹â¹»±ØÅÁ¡ÛÇòË²½÷»Ò¤¬£´Ç¯Ï¢Â³£Ö¡¢½÷»Ò¤ÏµÌ¤âÁ´¹ñÀÚÉä¡¡ÃË»Ò¤Ï»°±º³Ø±ñ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã
¡¡ÃË»ÒÂè£·£¸²ó¡¢½÷»ÒÂè£³£´²ó´ØÅì¹â¹»±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¤Ï£²£²Æü¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Î·§Ã«¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡¦Æ±¸ø±àÆâ¼þ²ó¥³¡¼¥¹¡ÊÃË»Ò£·¶è´Ö¡á£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¡¢½÷»Ò£µ¶è´Ö¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿ÀÆàÀîÀª¤Ï¸©Âç²ñ¤ÎÃË½÷¾å°Ì£¶¹»¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃË»Ò¤Î»°±º³Ø±ñ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Ç½ÐÁö¤·¡¢ÇòË²½÷»Ò¤¬£±»þ´Ö£¸Ê¬£µ£³ÉÃ¤Ç£´Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ç£³°Ì¤ÎµÌ¤Ï³ÆÅÔ¸©Í¥¾¡¹»¤ò½ü¤¯Æî´ØÅì£´ÅÔ¸©¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¥È¥Ã¥×¤Î£±»þ´Ö£±£°Ê¬£±£²ÉÃ¤òµÏ¿¤·¡¢Æî´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¤È¤·¤Æ£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡Ê£±£²·î£²£±Æü¡¦µþÅÔ»Ô¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏµÌ¤¬¸©Àª¥È¥Ã¥×¤Î£²»þ´Ö£µÊ¬£³£¹ÉÃ¤Ç£´°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¸©Âç²ñ¤ËÍ¥¾¡¤·Á´¹ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ï£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¡£»°±º³Ø±ñ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î¤¿¤áµÏ¿¤¬Áí¹ç½ç°Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÄÌ²á½ç¤Ç¤Ï£²£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ²¤ì¡¢µ¤²¹£±£·ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ£³£¹¡ó¡¢À¾ËÌÀ¾£±¡¦£¸¥á¡¼¥È¥ë¡áÀµ¸á¸½ºß¡Ë¡¡