¡Ö±¿Æ°²ñ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Î²æ¤¬»Ò¤Î·ÁÁê¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¹Àè¤Ç¡¢¶µ²ñ¤ÎÀíÅã¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤Þ¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥º¡¼¥à¤Ç¤Ï²è¤¬¹Ó¤ì¡¢´Î¿´¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¤¢¤È¾¯¤·´ó¤ì¤¿¤é¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢²è¼Á¤ÎÎô²½¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é³ð¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢30ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥àÂÐ±þ¤Î³°ÉÕ¤±Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÖAPL-30X¡×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤º¤«399g¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊË¾±óÀÇ½¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤â·ó¤Í¤ÆÆÃÄ¹¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥º¡¼¥à¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥º¡¼¥à¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ¦Î³¥µ¥¤¥º¤Î¿Í±Æ¡£µÏ¿¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢´¶Æ°¤Þ¤Ç¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê»õ¤¬¤æ¤¤·Ð¸³¡¢¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖAPL-30X¡×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò°ú¤¿¤Ð¤¹Êý¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ç¸÷³ØÅª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²è¼Á¤ÎÎô²½¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é±ó¤¯¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
30ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥à¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤Ë¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ÑµÒÀÊ¤ÎÃ¼¤«¤é¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤ÇÂª¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÌÜ¤ÎÁ°´¶¡É¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊË¾±ó»£±Æ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ï¤º¤«399g¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥¢¥×¥ê¤âÉÔÍ×
¡ÖAPL-30X¡×¤Ï¥ê¥ó¥´1¸ÄÊ¬¤Î½Å¤µ¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎËÜ³ÊË¾±ó¥ì¥ó¥º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê°ì´ã¥ì¥Õ¤ÎË¾±ó¥ì¥ó¥º¤¬1kgÁ°¸å¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î399g¤È¤¤¤¦½ÅÎÌ¤¬¤¤¤«¤Ë¡È·Ú¤ä¤«¤Ê³×Ì¿¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉÔÍ×¡¦¥¢¥×¥êÉÔÍ×¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥«¥Á¥Ã¤ÈÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤ÈÁàºî¤â¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê²è³Ñ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¼ÂÎÏ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÃ±´ã¶À¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë
¤³¤Î¥ì¥ó¥º¡¢Ã±¤Ê¤ë»£¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤Ï¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¹âÇÜÎ¨¤ÎÃ±´ã¶À¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°Ãæ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê±©¤Ð¤¿¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï»þ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢·úÂ¤Êª¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê°Õ¾¢¡Ä¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«´·¤ì¤¿É÷·Ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»ØÀè¤ÇÅ¾¤¬¤»¤Ð¡¢¥Ô¥ó¥È¤Î»³¤¬¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Ä¤¢¤Î´¶¿¨¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë°ì´ã¥ì¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Èµ·¼°´¶¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
»°µÓ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤
¼Â¤Ï30ÇÜ¤È¤¤¤¦ÇÜÎ¨¡¢´¶Æ°¤ò°ú¤´ó¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»£±Æ¼Ô¤Î¼ê¤Ö¤ì¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÖAPL-30X¡×¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤È»°µÓ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÈÊÑ¿È·¿¤Î°ÂÄêÁõÃÖ¡É¡£
µÓÉô¤ò¥µ¥Ã¤È³«¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤¬»£±Æ¤Îµ¯ÅÀ¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÌÌ¤Ç¤â¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤âÂ¨ÀÊ¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¸½àÅª¤Ê»°µÓ¥Í¥¸¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢É÷·Ê»£±Æ¤äÄ¹»þ´ÖÏª¸÷¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿»£¤í¤¦¡©¡× ¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë
¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤Õ¤ÈÂ¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡£¤½¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¡¢¼Ì¿¿¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È¾¯¤·´ó¤ì¤¿¤é¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÖAPL-30X¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î»×¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºîÎã¤âÂ¿¿ô¸ø³«Ãæ¡£º£¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤Î¸Â³¦¤òÍýÍ³¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖAPL-30X¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
>>¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡£ ±¿Æ°²ñ¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇºÇÁ°Îó¤Î´¶Æ°¤ò
