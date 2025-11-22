¡È¥Ï¥ßÆù¡É¸ø³«¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¤¥ó¥×1680ËüÄ¶¤¨¥Ð¥º¡¦Melty BeaRÇò¿ÜºÌÇµ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Melty BeaR¤ÎÇò¿ÜºÌÇµ¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÊ¢Éô¤ò¸ø³«¤·¡¢Åê¹Æ¤«¤é¤ï¤º¤«1Æü¤Ç1680Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È¥Ï¥ßÆù¡É¥·¥ç¥Ã¥È
11·î20Æü¡¢Çò¿Ü¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÊ¢Éô¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ê¢Éô¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤¬2ÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÆù¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡Ö¡Ä¡©¡©¡©¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢21Æü¤Ë¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤É¤Ê¤¿¤«¤³¤Î¤ªÊ¢¥¥ì¥¤¤Ë²Ã¹©½ÐÍè¤ëÊý¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Åê¹Æ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤«¤é1Æü·Ð²á¤·¤¿11·î22Æü20»þ¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï1680Ëü¡¢¤¤¤¤¤Í¤Ï3Ëü¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ò²Ã¹©¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅþÃå¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ËÊ¢´¬¤¤òÃå¤±¤¿²èÁü¡¢2ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Î·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿³¨¤Î²èÁü¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤Ï¤ßÆù¤òÂß¤·¤¿²èÁü¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²Ã¹©¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ÏÂç´îÍø¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Melty BeaR¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤¤°¦¤Ç³§¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡È¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2025Ç¯1·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖDébut BeaR¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Çò¿Ü¤Ï9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔ½Ð¿È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÇò¿§¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎËü¥Ð¥º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÄ¶¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Çò¿ÜºÌÇµ¡¢¼«¿È¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Åê¹Æ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¢¡Çò¿ÜºÌÇµ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
