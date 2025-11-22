¤Ê¤¼»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡¡º§Ìó¼Ô¤¬¸ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡Ú¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤ë Vol.68¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Êì¤Ë·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢¿´¤òÍÉ¤é¤¹ô¥¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Äï¤ÏFX¤Î¼ºÇÔ¤«¤é¼Â²È¤Î¶âÉÊ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¡£Êì¤ËÍê¤Þ¤ìÄï¤òË¬¤Í¤¿ô¥¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿º§Ìó¼Ô¤Ï¡¢¡Ö100Ëü±ß¤òÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤ËÆóÅÙ¤È²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ç°Õ½ñ¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£Èà¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤²ÈÂ²¤òµö¤»¤º¡¢ô¥¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Êô¥¤Ë¡¢Èà¤ÏÀÅ¤«¤ËÑÛ¤ÎÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤À¤±¤ÉÉÔ°Â¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¼Â¤ÏÈà¤â¤Þ¤¿¡¢ô¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÊÌ¤ì¤ë¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Èà¤¬ô¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
Èà¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ê¤¼Äï¤Ë¹ç°Õ½ñ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½¤½¤ì¤Ïô¥¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¡£
¼«Ê¬¤Ï¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¶ì¾Ð¤¹¤ëÈà¤Ë¡¢ô¥¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤ÉÈà¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤·¤«¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌÂ¤ï¤ºÆ°¤±¤ëô¥¤Î»Ñ¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¤Þ¤Ö¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Êô¥¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Þ¤Ç¡ÈÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æô¥¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡½¡½¡£
(Ê¡¡¹¤Á¤¨)