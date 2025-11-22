¡È54ºÐ¡ÉÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡ÖÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤â¡Ø¼ã¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¡íÇ¯¤Î½Å¤ÍÊý¡í¤Ø¤Î»ýÏÀ¤ò¸ì¤ë
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡×¡ÊËè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30¡Ë¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÍÇ½¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÉã¤ò¤â¤Ä¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉã¤¬ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡Ê54ºÐ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¥É¥é¥Þ¤äÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ÈËè²ó¡ØÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ã¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤·¤ç¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤ÊÈ©¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ÈÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÈë·í¡É¤òÉã¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢¡¡ÖÏ·¤±¤ë¡×¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë
ÄÅÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÏ·¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡ÖÏ·¤±¤ë¡×¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¡È¤É¤¦Ï·¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡É¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤â¡Ö¼ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤·¤âÇ¯¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÅöÁ³¥·¥ï¤â´ó¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¡£¤à¤·¤í¡¢¡ÊÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ë¤É¤¦¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ï¤Î1ËÜ1ËÜ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡È¤É¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡É¤È¤¤¤¦Ç¯ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡ª ¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ï·¤±Êý¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡ÖÏ·¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¼«ÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª ¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@tsuda_speaking https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12631
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉã¤¬ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡Ê54ºÐ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¥É¥é¥Þ¤äÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ÈËè²ó¡ØÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ã¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤·¤ç¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤ÊÈ©¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ÈÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÈë·í¡É¤òÉã¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢¡¡ÖÏ·¤±¤ë¡×¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë
ÄÅÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÏ·¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡ÖÏ·¤±¤ë¡×¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¡È¤É¤¦Ï·¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡É¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤â¡Ö¼ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤·¤âÇ¯¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÅöÁ³¥·¥ï¤â´ó¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¡£¤à¤·¤í¡¢¡ÊÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ë¤É¤¦¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ï¤Î1ËÜ1ËÜ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡È¤É¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡É¤È¤¤¤¦Ç¯ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡ª ¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ï·¤±Êý¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡ÖÏ·¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¼«ÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª ¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@tsuda_speaking https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12631