¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤Ï£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º£²ÀïÏ¢Â³£´°Ì¡¡É½¾´Âæ¤ËÇ÷¤ëÂ¸ºß´¶¡ÄÁ´ÆüËÜ¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½¸¢¤ËÄ©Àï
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£²Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡Ë
¡¡¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤«¤é½Ð¤¿Ä¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¡Ê¤¹¤ß¤¿¤À¡¢ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ËÁÈ¤Ï¡¢£±£²£µ¡¦£µ£¹ÅÀ¡¢¹ç·×£±£¹£³¡¦£±£²ÅÀ¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤Ï¡¢½øÈ×¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤È¡¢£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÏÃåÉ¹¡£¤½¤Î¸å¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÍð¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éð´ï¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Ï´Ñ½°¤òÌ¥Î»¡£±éµ»¸å¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¹²¬¤Ë¡¢¿¹¸ý¤¬¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤Î£Î£È£ËÇÕ¤Ç¤Ï£Ó£Ð£´°Ì¡¢¥Õ¥ê¡¼£³°Ì¤Ç¹ç·×£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¡££Ç£Ð½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢£±£²·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¸þ¤±³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£