¾®·ë¡¦¹â°Â¤¬£²Ï¢¾¡¡¡À±¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤ÆÀé½©³Ú¤Ø¡Ö¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤¬ÅìÁ°Æ¬£¶ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æº¸²¼¼ê¤ò¼è¤ê¡¢½Ð¤·Åê¤²¤Ç¿¶¤Ã¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¿ÉÊú¤·¤Æ¼è¤ì¤¿¡£Áê¼ê¤Î½ÐÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ì½êÁ°¤Ï¹øÄË¤Î¤¿¤áÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¡¢£±£²ÆüÌÜ¤Þ¤Ç£µ¾¡£·ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢£²Ï¢¾¡¤ÇÀ±¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿¡£»°Ìò»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¡¢Àé½©³Ú¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ò¤«¤±¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¡¢¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£