¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡¢¾¾ÃÝ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¾¾ÃÝ¤Î¹çÆ±¤Ë¤è¤ë¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼È¯·¡¤Î¤¿¤á¤ÎÂç·¿Á´¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¾¾ÃÝ£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ç£Ð¡¡£Ã£Ï£Î£Ô£Å£Ó£Ô¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó£¸£°£°£°¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤«¤é¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£±£µ¿Í¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ³Ø£³Ç¯À¸¡¢ÉÙµïÎè°á¡Ê¤È¤ß¤¤¡¦¤ì¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê£±£´¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÉÙµï¤µ¤ó¤Ï°ì½Ö¡¢´é¤òÊ¤¤Ã¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿³ºº°÷¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¹¸ýàö»Ò¤«¤é¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤«¤Ö¤»¤é¤ì¤ë¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£ÉÙµï¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¾ÃÝºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î´¶¼Õ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÎ¾¿Æ¤é¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤¯Í£°ì¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö£±£°ÈÖ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥Û¥ó¥È¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°µÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë¿Æ¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼õ¾Þ¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¼«Á³ÂÎ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î»þ¤ËÍ§¿Í¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤Æ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤¿¤³¤È¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£±Ç²è¡ÖÅ®¤ì¤ë¥Ê¥¤¥Õ¡×¤¬¡ÖÁ´ÉôÂç¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¾®¾¾ºÚÆà¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢ÁÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Ê²ñ¤Î¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËºÇ½éº£Æü²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤¬£²¿Í¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¸«¤Æ¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¤Ë·ÝÇ½¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¿¹¸ý¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Þ¤¹¤Î¤ÇÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤Ë¡Ö¿´ÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ï£È£Á£Î£Á¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¡¡ÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¡Ê£±£´¡Ë
¡¡¡¦½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¡¡°¤ÉôÆî°¦¡Ê¤Ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê£±£¶¡Ë¡¢µÈ±Ê½á¤µ¤ó¡Ê£±£·¡Ë
¡¡¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¡ÉðÆâÀ±Î°¡Ê¤»¤¢¤ë¡Ë¤µ¤ó¡Ê£±£¶¡Ë
¡¡¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡¡º´Æ£¼ÂÍ¥¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë¡¢Åè´ÓÈÞ²Æ¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¡Ë¤µ¤ó¡Ê£±£¸¡Ë¡¢¹â¶¶Æü²Ö¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê£±£¶¡Ë
¡¡¡¦´ÑµÒ¾Þ¡¡°¤ÉôÆî°¦¤µ¤ó
¡¡¡¦¥ß¥¯¥Á¥ã¾Þ¡¡²¬ÅÄæÆÚö¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë