osage¡¢EP¡Ø²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡ÙÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ªÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤âÈ¯É½

osage¤¬¡¢EP¡Ø²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡Ù¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Øfrom origin¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤ò11·î26Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®
ÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Øfrom origin¡Ù¤Ï¡¢osage¤¬2019Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢CLUB ROCK¡ÇN¡ÇROLL¡¢Live House Pangea¡¢shibuya eggman¤ò²ó¤ë¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ë¥Ä¥¢ー¡£¿·¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿osage¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´º¤¨¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥åーEP¤È¥Ä¥¢ー¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¡£EP¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤Ï¡¢11·î26Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×
2026.01.14 ON SALE
DIGITAL EP¡Ø²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡Ù
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Øfrom origin¡Ù
[2026Ç¯]
02/21¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Live House Pangea
02/22¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB ROCK¡ÇN¡ÇROLL
03/01¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦shibuya eggman
