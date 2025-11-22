ÃËÀ´µ¼Ô¤ÎCT¸¡ºº·ë²Ì¡Ö»ÒµÜ¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·¡×¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦°Âµ«¾Ê½É½£»ÔÎ©ÉÂ±¡¤¬CT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ÒµÜ¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤È¤Î¸¡ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ÈÀ±¿·Ê¹¤¬18Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÊ¢ÉôCT¸¡ºº¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡Ö»ÒµÜ¤ª¤è¤ÓÎ¾Â¦ÉÕÂ°´ï¡ÊÍñÁã¤äÍñ´É¡Ë¤Ë°Û¾ï¤òÇ§¤á¤º¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´µ¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¸¡ºº¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±ÉÂ±¡¤Ï17Æü¤ËÄÌÃÎ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖCT²èÁü¿ÇÃÇÊó¹ð¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°å»Õ¤È½êÂ°²Ê¤Î¼çÇ¤¤òÄä¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö´ÉÍý¤¬µ¬ÈÏÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤´ØÏ¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ò¸·Àµ¤Ë½èÊ¬¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡£ºÇ¤â¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÖÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¼Â¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¤½¤ì¤ò½¤Àµ¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¡£¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥³¥Ô¥Ú¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¡ÖºÆ¸¡ºº¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£Ëü°ì¤³¤Î·ë²Ì¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë