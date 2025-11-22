¹ÓÌÚ²íÇî»á¡¡Íî¹ç´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬·ãÁý¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡¡¡ÖÀ¤³¦²¿¼þ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡¡¸µÃæÆü¤ÇÄÌ»»2045°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹ÓÌÚ²íÇî»á¡Ê48¡Ë¤¬ÃæÆü»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÃæÂ¼µªÍÎ»á¡Ê52¡Ë¤ÈYouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ÓÌÚ»á¤ÏÍî¹çÇîËþ»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ÈÍÑÎÌ¤¬·ãÁý¤·¤¿¤¢¤ëÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡03Ç¯¤Î½©¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Íî¹ç´ÆÆÄ¡£¡ÖÁ´Áª¼ê¤Î10¡ó¤ÎÇ½ÎÏÄì¾å¤²¡×¤ò·Ç¤²¡¢Å°Äì¤·¤¿´ðËÜ¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¤ò²Ý¤·¤¿¡£Íâ½Õ¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁáÄ«¤«¤é¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¹ÓÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÍî¹ç¤µ¤ó¤¬Íè¤¿»þ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÎÌ¡¢¤¢¤ì¡¢¡ÈÀ¤³¦²¿¼þ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¥Þ¥á¤ÎÄË¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¡¢³ÆÁª¼ê¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¡¢¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾®ºÙ¹©¤ò¤·¤Æ¡£ÄË¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¤òÉÕ¤±¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÎÌ¡¢¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Ï¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈóÎÏ¤ÊÂÇ·â¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÓÌÚ»á¡£2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¡È¥ª¥ìÎ®¡É¤ÎÌÔÎý½¬¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
