¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«ー¡¡¸©¤ÎÄºÅÀÌÜ»Ø¤·Ç®¤¤Àï¤¤
¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«ー¤Î¸©Æâ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¹°è¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡¢¡ÖBLUEDE¡¡FC¡×¤È¡Ö¥·ー¥¬¥ë¹Åç¡×¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Áー¥à¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤òÈäÏª¡£2ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡ÖBLUEDE¡¡FC¡×¤¬¾¡¤Á¡¢¸©Æâ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¶¨»¿¤¹¤ëÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¤¬¡¢¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¤ÎÊÛÅö¤òÄó¶¡¡£±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀÝ¤ì¤¿ÊÛÅö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª Ãæ»Í¹ñ»ÙÅ¹¡¡¼ò°æ¹¯ÂÀ ¥Ûー¥à¥æー¥¹²ÝÄ¹
¡Ö¿©»ö¤ä±ÉÍÜ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
Í¥¾¡¤·¤¿¡ÖBLUEDE¡¡FC¡×¤Ï¡¢12·î¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£