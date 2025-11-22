´°ÇäÁ°¤ËÇã¤Ã¤È¤³ーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú3COINS¡Û¿©Âî¤¬²Ú¤ä¤°♡¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¥×¥ìー¥È¡×
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¥×¥ìー¥È¡×¤òÈ¯¸«¡ª ¿©Âî¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¤ª¿©»öÃæ¤Îµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï´°ÇäÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢Åß¤é¤·¤¤µ¨Àá´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥×¥ìー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Æー¥Ö¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥´ー¥ë¥É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥×¥é¥É¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¡×
4Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤³¤Á¤é¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¥×¥ìー¥È¤Î¥Õ¥Á¤Ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥É¥Ã¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿©Âî¤Ë¤½¤Ã¤ÈÅß¤é¤·¤¤ßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥ìー¥È¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇÅý°ì´¶¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ü¥ó & ±Ñ»ú¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥ªー¥Ð¥ë¥×¥ìー¥È¡×
¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¥ªー¥Ð¥ë·¿¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥×¥ìー¥È¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±Ñ»ú¥í¥´¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥á¥¤¥óÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥µ¥¤¥º¡×¤È¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¤è¤¦¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤¬¿©Âî¤Ë±Ç¤¨¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§S.Hoshino