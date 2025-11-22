モデルの山本杏（19）が18日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】キュートな表情とのギャップすごっ！逸材すぎる“オトナ”を披露した山本杏

19歳らしいキュートな表情でまぶしいグラビアを6ページにわたって披露。窓辺にちょこんと座ってレースカーテンをはおるようにしたショットでは、柔らかな“オトナ”の魅力を見せている。自身のインスタグラムでも「週刊FLASH にグラビア初登場してます」として、バスルームでのオフショットなどを公開した。



山本はティーン雑誌「Popteen」の元専属モデルで、2024年には「ミスマガジン2024」でミスヤングマガジン賞を受賞。同年にABEMAの恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」にも出演。ティーン世代に抜群の人気を誇る逸材として注目されている。



同号は櫻坂46の田村保乃と村井優が表紙に登場。また、同グループからは小島凪紗、山川宇衣も誌面を飾った。そのほか、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山崎真由美などが登場している。



（よろず～ニュース編集部）