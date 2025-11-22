¹æµãÉ¬»ê¤ÎÉñÂæ¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤Ë¥é¥¹¥È½Ð±é¤Î¶âÅÄÌÀÉ×¡Ö£µÇ¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÇµÓËÜ²È¤ÎÂð´Ö¹§¹Ô¤¬¼çºË¤¹¤ë±é·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤ÎÉñÂæ¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤¬£²£´Æü¤«¤éÁ´¹ñ£¶¤«½ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡££²£°£±£°Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¡¢£±£³Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆ±ºî¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Þ¥³¤ÎÉã¿Æ¡¦°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ý¤óÌò¤ÇÂð´Ö¤È¶¦¤Ë½é±é¤«¤é½Ð±é¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤Î¶âÅÄÌÀÉ×¤À¡£Æ±Ìò¤Ç¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤¹¤Ù¤¯Î×¤à¶âÅÄ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¹âÌø¡¡Å¯¿Í¡Ë
¡¡ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤êÁñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¤¦¡¼¤ä¤ó¡ÊÂð´Ö¡Ë¤È¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥³¡ÊÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡Ë¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¡£½é±é°Ê¹ß¤Ï£µÇ¯¤´¤È¤Ë¾å±é¤µ¤ì¡¢º£²ó¤¬£´ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£½é±é»þ¤Ï£µ£µºÐ¤À¤Ã¤¿¶âÅÄ¤â¡¢£·£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½é±é»þ¤ÎÌò¤ÎÀßÄê¤¬£¶£°ºÐ¡£Á°²ó¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¤Î¾å±é¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢Âð´Ö¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø¤¢¤È£±²ó¡Êº£²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¡Ë¤«¤Ê¡Ù¤È¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬´¶À÷³ÈÂç¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ô¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¡¢×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤«¤é£µÇ¯¤¬·Ð²á¡£¡Ö¡Ø¤¢¤Î»þ¤Î¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¤¤Ã¤Ý¤ó¡É¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆ±¤¸Ìò¤ò£±£µÇ¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢£µÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉñÂæ¤ò£±£µÇ¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÌò¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ä¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óµÓËÜ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ê¾å±é¤Î´Ö¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ë¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Æü¡¹¤Î·Î¸Å¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Âð´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×½é±é¤Î¿ôÇ¯Á°¡£Âð´Ö¤¬µÓËÜ¡¢±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²ÎÉ±¡×¤ò¶öÁ³¸«¤¿¸å¤Ë£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¡Ê£°£¹Ç¯¡Ë¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶âÅÄ¤ÎÊý¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë¡ÊÂð´Ö¤ÎÉñÂæ¤Î¡Ë¡ØÎ®¤ìÀ±¡Ù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤¤µÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤Ê¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½Ð±é¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¤¯¤Á¤Å¤±¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡Ø¤¢¤Ã¤¯¤ó¡Ê¶âÅÄ¡Ë¤ÎÅö¤Æ½ñ¤¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ø¤¸¼ê¤È¤¤¤¦¤«¥¿¥Ö¡¼¤Ë»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÏÂð´Ö¤ÎÍ¦µ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º¹ÊÌ´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ø¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶âÅÄ¼«¿È¤Ï¡¢¸½ºß¤â·àÃÄ¡Ö±é·à½¸ÃÄ±ß¡×¤Ë½êÂ°¡£¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î·àÃÄ°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿··à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡Ù¤È¡¢ºîÉÊ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»þ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âð´Ö¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢£±·î¤Î»¥ËÚ¸ø±é¤Þ¤Ç¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢½é±é¤«¤é¤ÎÄÌ»»¾å±é²ó¿ô¤¬£±£´£¹²ó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¤Ç£±£µ£°²ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£º£²ó¤ÇºÇ¸å¤À¤·¡¢¤â¤¦£±²ó¤¯¤é¤¤Áý¤ä¤·¤Æ¥¥ê¤Î¤¤¤¤²ó¿ô¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¡Ê£±£´£¹²ó¡Ë¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ¸å¤Î£±²ó¤Þ¤ÇµÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¤½¤·¤Æµã¤«¤»¤Æ¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ý¤ó¡×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¢¡ÉñÂæ¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¡¡¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤êÁñ¡×¤ÏÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¼«Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤«¤Ä¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò°ìÅÙ¤À¤±À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌ¡²è²È¡¦°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ý¤ó¤¬¾ã³²¤ò»ý¤ÄÌ¼¡¦¥Þ¥³¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤Ò¤Þ¤ï¤êÁñ¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ý¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥³¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤à¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¤¦¡¼¤ä¤ó¤Ë¿´¤ò³«¤°Â¿´¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¦¡¼¤ä¤ó¤È¥Þ¥³¤Ï¡¢¥Þ¥³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ëº§¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¢¡¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹Âè£±£³ÃÆ¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¸ø±éÆüÄø
¡¡¢§£±£±·î£²£´Æü¡¡ÉÙ»³¡¦¿·ÀîÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
¡¡¢§£²£¸Æü¡Á£±£²·î£·Æü¡¡Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì
¡¡¢§£±£²¡Á£±£´Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦¥¢¥Þ¥Î·Ý½ÑÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾¸Å²°
¡¡¢§£±£¸¡Á£²£±Æü¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£
¡¡¢§£²£·Æü¡¡Ê¡²¬¡¦£Ó£Á£×£Á£Ò£Á£Ð£É£Á
¡¡¢§£²£¶Ç¯£±·î£¸Æü¡¡»¥ËÚ¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë