¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û»³²¼Í§µ®¡¡Äì¾å¤²²Ì¤¿¤·Í½Áª¥¯¥ê¥¢¡¡¥Ú¥éÄ´À°¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¸þ¤«¤»¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï22Æü¡¢4ÆüÌÜ9R¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£23Æü¤Î5ÆüÌÜ9¡Á11R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀÎ¨6.00¤È½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Ü¡¼¥À¡¼¾å¤Ë¤¤¤¿»³²¼Í§µ®¡Ê39¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï¡¢Í½Áª¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¹æÄú¤¬3R¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ11¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤È¡¢½éÆü3R°ÊÍè¤Î2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ²÷¾¡¡£ÆÀÅÀÎ¨6.67¤Î13°Ì¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤Ïº£Àá¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Â¤â¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤¬½Ð¤¿¡£¥Ú¥é¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£1¤Î2¡Ê1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤éÄì¾å¤²¤Ï¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¢¤È¤Ï¥Ú¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5¹æÄú¤Î½àÍ¥¾¡Àï11R¤ËÄ©¤à¡Ê°ìÈÌ¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°È¾¤Ï1R2¹æÄú¡Ë¡£